جوجل تطلق ميزة اكتشاف سرقة الهواتف في نظام أندرويد

بدأت شركة جوجل طرح ميزة “قفل اكتشاف السرقة” في هواتف أندرويد، وهي الميزة التي كشفت عنها أول مرة في مايو الماضي عند إعلان نظام أندرويد 15 الجديد.

وتضيف هذه الميزة طبقة إضافية من الحماية للمستخدمين في حال تعرض هواتفهم للسرقة، إذ ستتمكن الهواتف من تعرّف الأنشطة المشبوهة تلقائيًا، واتخاذ إجراءات لحماية البيانات.

وبدأت جوجل إتاحة تلك الميزة الجديدة في دولة البرازيل لتصبح أولى الدول التي تتلقى هذه الميزة، ومن المتوقع أن تصل إلى باقي أنحاء العالم في وقتٍ لاحق من عام 2024.

ووفقًا لشركة جوجل، فإن ميزة “قفل اكتشاف السرقة” تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي للكشف عن “الأنماط الحركية المرتبطة عادةً بالسرقة”، مثل السحب السريع للجهاز والابتعاد بسرعة عن مكان السرقة.

وعند اكتشاف هذه الأنماط، سيؤمّن الهاتف تلقائيًا نفسه لمنع وصول السارق غير المصرح به إلى محتوى الهاتف.

وستكون هذه الميزة متاحة لكافة الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 10 فما أحدث، مما يعني أن معظم الأجهزة الحديثة ستكون مشمولة بتلك الميزة.

وتُعد هذه الميزة جزءًا من أدوات الحماية التي تطرحها جوجل في نظام أندرويد، إذ ستؤمّن الهواتف أيضًا نفسها في حال الفشل المتكرر لمحاولات المصادقة، أو إذا فُصِل الجهاز عن الإنترنت لمدة طويلة.

وتنصح جوجل كافة المستخدمين بتفعيل ميزة تتبع الموقع المدمجة في هواتفهم بغض النظر عن نظام التشغيل، لكي تتيح لهم قفل الهواتف أو مسح البيانات من بُعد في حال فقدان الهواتف أو سرقتها.