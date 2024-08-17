جوجل تحدّث تطبيق المكبّر بإضافات جديدة

أعلنت جوجل إطلاق الإصدار الجديد من تطبيق المكبّر (Pixel Magnifier 2.0) لهواتف بكسل التابعة بعد طرحه أول مرة العام الماضي.

وفي إعدادات تطبيق المكبّر، أُضيف خيار جديد لتفعيل “العدسة اليدوية” ليتيح للمستخدم اختيار نوع العدسة من قائمة تظهر فوق زر التصوير.

وفي هاتف Pixel 8 Pro مثلًا، تشمل الخيارات العدسات الواسعة جدًا والواسعة والتقريبية، بالإضافة إلى الوضع التلقائي.

ويمكن أيضًا تخصيص وظيفة أزرار التحكم في الصوت، إذ يمكن تعيينها من أجل التصوير أو التكبير أو تشغيل المصباح وفقًا لرغبة المستخدم.

وعند التكبير إلى 16 مرة أو أكثر (ما يُعرف في التطبيق بـ “ظروف التكبير القصوى”)، تظهر نافذة صغيرة ضمن الشاشة (Picture-in-Picture) للحفاظ على السياق في أثناء التصوير، ويمكن إلغاء هذا الخيار من الإعدادات، ولكن فائدته تكمن في الحفاظ على وضوح الصورة الأصلية في أثناء التركيز على التفاصيل.

وعلى سبيل المثال: إذا كان المستخدم في متجر ويرغب في فحص قائمة الطعام من كثب، يمكنه التقاط صورة، واستخدام النافذة الصغيرة لاستعراض الخيارات المتاحة دون فقدان موضع التكبير.

وبعد التقاط صورة، يظهر خيار “بحث” أسفل الشاشة، ويتيح هذا الخيار “البحث في الصورة”، إذ يعمل التطبيق على تكبير النقاط المهمة، ويُظهر نافذة أخرى في أعلى اليمين لتوضيح الموقع والسماح بالتنقل.

وتشير جوجل إلى أن جودة الصورة المُلتقطة تؤثر في دقة البحث، إذ قد لا تُتعرف بعض النصوص إذا كانت الصورة غير واضحة أو النص صغيرًا جدًا.

وأضافت جوجل إضاءة السيلفي عند استخدام الكاميرا الأمامية، إذ تتحول الأشرطة العلوية والسفلية إلى اللون الأبيض لتوفير إضاءة إضافية عند التقاط صور السيلفي.

ومن الجدير بالذكر أن تطبيق Magnifier 2.0 سيكون متاحًا في أجهزة Pixel 5 والإصدارات الأحدث، ولا يتوفر التطبيق في الهاتف القابل للطي Pixel Fold أو الجهاز اللوحي Pixel Tablet لسبب غير معلوم.

ويمكن الوصول إلى التطبيق عبر أيقونته الخاصة أو من خلال اختصار في لوحة الإعدادات السريعة.

وتوفر جوجل هذا التطبيق لمساعدة المستخدمين في رؤية النصوص الصغيرة أو الأجسام البعيدة بشكل أوضح وأكثر تفصيلًا، وهو أداة مفيدة للأشخاص الذين يعانون ضعفًا في الرؤية.