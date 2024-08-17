تقرير: سوفت بنك تسعى إلى التعاون مع إنتل لمنافسة إنفيديا

أفادت صحيفة فايننشال تايمز أن سوفت بنك وإنتل أجرتا محادثات في الأشهر الأخيرة بخصوص تطوير شريحة ذكاء اصطناعي.

ويُعتقد أن المفاوضات كانت جزءًا من حملة بمليارات الدولارات من جانب الشركة اليابانية العملاقة لتحدي إنفيديا في سوق مسرعات الذكاء الاصطناعي.

ويقال إن سوفت بنك تأمل بناء شرائح ذكاء اصطناعي، إلى جانب تطوير البرمجيات التي تشغل تلك الشرائح.

وتُعد سوفت بنك صاحبة الحصة الكبرى في Arm، أكبر مزود في العالم لتصميمات وحدات المعالجة المركزية.

ويتضمن أحدث مخطط لوحدة المعالجة المركزية من Arm تحسينات تسمح لها بتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي بسرعة أكبر بكثير مقارنةً بوحدات المعالجة المركزية السابقة.

ولم تنتج Arm بعدُ معالجًا مخصصًا للذكاء الاصطناعي يتمتع بإمكانيات متوافقة مع وحدات معالجة الرسومات من إنفيديا.

وفي شهر يوليو الماضي، وسّعت سوفت بنك وجودها في سوق الرقاقات من خلال الاستحواذ على الشركة الناشئة لأشباه الموصلات Graphcore.

وطورت Graphcore شريحة الذكاء الاصطناعي IPU Bow المصنفة بصفتها بديلًا مباشرًا لوحدات معالجة الرسومات من إنفيديا.

ووفقًا لصحيفة فايننشال تايمز، تتضمن خطة سوفت بنك لدخول سوق مسرعات الذكاء الاصطناعي الجمع بين تصميمات معالجات Arm وخبرة Graphcore.

وبحسب ما ورد، فكّرت سوفت بنك في الشراكة مع إنتل لتصنيع شرائح الذكاء الاصطناعي.

ويُعتقد أن المفاوضات قد فشلت؛ لأن إنتل لا تستطيع تلبية متطلبات المشروع فيما يتعلق بالكمية والسرعة.

ومن غير الواضح إذا كانت السرعة تشير إلى أداء الشريحة أو مقدار الوقت الذي قد تستغرقه إنتل لطرح أول معالج تطوره سوفت بنك في السوق.

وأجرت سوفت بنك أيضًا محادثات مع شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية TSMC بخصوص تصنيع رقاقاتها.

وتفيد التقارير بأن سوفت بنك و TSMC لم توقِّعا بعدُ اتفاقية توريد في تأخير قد يكون مرتبطًا بالقدرة المحدودة في مصانع TMSC.

وقالت مصادر فايننشال تايمز إن الشركة اليابانية العملاقة قد تبدأ المناقشات مع إنتل مرة أخرى إذا وجدت صعوبة في العثور على شريك تصنيع آخر.

ووفرت عملية الاستحواذ على Graphcore لشركة سوفت بنك تقنية شرائح تسمى تكديس الرقاقة على الرقاقة.

وتوفر هذه التقنية القدرة على وضع وحدة السيليكون مع مكونات إدارة الطاقة مباشرةً فوق معالج الذكاء الاصطناعي.

وباستخدام الكهرباء المخزنة في وحدة إدارة الطاقة، يمكن للمعالج أن يعمل بترددات أسرع مما قد يكون ممكنًا.

وقد تسعى سوفت بنك إلى استخدام هذه التقنية لمنح رقاقاتها المخطط لها ميزة على بطاقات الرسومات من إنفيديا، وقد يكون النموذج الأولي لمعالج الذكاء الاصطناعي جاهزًا في غضون أشهر.

وقد يقود جهود التطوير قسم تصميم شرائح الذكاء الاصطناعي الذي يشاع أن Arm تسعى إلى تأسيسه.

وفي شهر مايو، ذكرت صحيفة Nikkei Asia أنه من المتوقع أن يبني القسم نموذجًا أوليًا لمسرع التعلم الآلي بحلول ربيع عام 2025.

وفي ذلك الوقت، ورد أن المديرين التنفيذيين كانوا يدرسون فصل قسم تصميم شرائح الذكاء الاصطناعي لنقله تحت مظلة شركة سوفت بنك.

وتتنافس الرقاقات التي تخطط الشركة لتطويرها مع بطاقات الرسومات من إنفيديا، إلى جانب تشكيلة إنتل المتنامية من مسرعات التعلم الآلي.

وظهرت أحدث إضافة إلى المجموعة أول مرة في وقت سابق من هذا العام عبر معالج يسمى Gaudi 3 موجه نحو مراكز البيانات.

وفي العام المقبل، تخطط إنتل لإطلاق معالج ذكاء اصطناعي متقدم يحمل الاسم الرمزي Falcon Shores يدمج دوائر وحدة معالجة الرسومات ووحدة المعالجة المركزية في حزمة واحدة.

ومن المتوقع أن يستهلك Falcon Shores ما يصل إلى 1500 واط من الطاقة، أي أكثر بكثير من أسرع شرائح مراكز البيانات من إنفيديا.