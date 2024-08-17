بايت دانس تعارض حظر تيك توك أمام القضاء الأمريكي

بدأت شركة بايت دانس الصينية استئناف قرار حظر تطبيق “تيك توك” في الولايات المتحدة، إذ اتهمت الشركة وزارة العدل الأمريكية بتقديم معلومات مغلوطة في القضية، التي تهدف إلى إجبارها على بيع التطبيق لشركة أمريكية.

وتتهم وزارة العدل الشركة بأن الخوارزمية التي تدير محتوى تطبيقها “تيك توك” تحت سيطرة الحكومة الصينية، مما يمكّنها من التلاعب في المحتوى لأغراض دعائية لصالح الصين ضد الولايات المتحدة.

وأشارت الوزارة إلى أن البيانات الشخصية لمستخدمي التطبيق في أمريكا يمكن نقلها إلى الحكومة الصينية، ومنها وجهات النظر حول قضايا حساسة مثل حقوق الإجهاض والسيطرة على الأسلحة.

ومن جانبها، اعتمدت شركة بايت دانس في دفاعها بنحو كبير على التعديل الأول للدستور الأمريكي، الذي يضمن حق حرية التعبير، واحتجّت بأن التهديد بحظر التطبيق يتعارض مع هذا الحق المنصوص عليه في الدستور.

وفي استئنافها الأخير، نفت الشركة اتهامات وزارة العدل مشيرةً إلى أن خوارزمية التوصيات وبيانات المستخدمين الأمريكيين تُخزّن في الولايات المتحدة في خوادم تابعة لشركة أوراكل، وأن قرارات مراقبة المحتوى الخاصة بالمستخدمين الأمريكيين تُتخذ داخل الولايات المتحدة، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز الإخبارية.

ومن الجدير بالذكر أن كلا المرشحين لانتخابات الرئاسة القادمة في الولايات المتحدة يستخدمان تطبيق “تيك توك”، مما يصعب على أي منهما دعم حظره، وقد أعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب في يونيو الماضي أنه لن يدعم حظر التطبيق، في حين انضمت المرشحة الديمقراطية كمالا هاريس إلى “تيك توك” في يوليو كجزء من حملتها الدعائية الانتخابية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وقع قانونًا في أبريل الماضي يمهّد لحظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة إذا لم يُبَع التطبيق إلى شركة أمريكية في غضون 9 أشهر من تاريخ إقرار القانون.