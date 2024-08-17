إنستاجرام تختبر شبكات الحسابات الرأسية

تختبر إنستاجرام تخطيطًا جديدًا مُعادًا تصميمه للحساب يُحدِث فرقًا كبيرًا في مظهره، إذ يجعل التغيير الكبير المحتمل في صفحات الحساب المربعات في شبكة حسابك مستطيلة.

وبدلًا من شبكة الحساب الحالية التي تعرض صورك في مربع، أبلغ بعض المستخدمين أن المنشورات الموجودة في الحساب موضوعة الآن في مستطيلات رأسية.

وقد رصد بعض المستخدمين الاختبار سابقًا، وكانت هناك دلائل تشير منذ عام 2022 على الأقل إلى أن المنصة تجرب الشبكة المستطيلة.

وقال آدم موسيري في قصة عبر إنستاجرام يناقش فيها الاختبار: “الغالبية العظمى من المحتوى الذي يُرفع عبر إنستاجرام اليوم يكون بالتنسيق العمودي، سواء كان بمعدل قدره 4:3 للصور أو 9:16 للفيديوهات، واقتصاص هذا المحتوى ليصبح مربع الشكل عملية صعبة، وآمل إيجاد طريقة لإدارة هذا التغيير”.

ويشير موسيري إلى أن المربعات موجودة منذ زمن بعيد عندما كان بإمكانك فقط تحميل الصور المربعة عبر إنستاجرام، وهو القيد الذي أزالته إنستاجرام منذ عام 2015.

ويعلم موسيري أيضًا أن تغيير الحساب هذا قد يكون مزعجًا للأشخاص الذين أمضوا وقتًا طويلًا في تنسيق كل شيء والتحقق من توافقه، مع أنه يقول: “أود أن أحقق أداءً أفضل من خلال المحتوى اليوم”.

وتقول المتحدثة باسم إنستاجرام، كريستين باي، في بيان: “نختبر شبكة الحساب العمودية مع عدد صغير من الأشخاص، وهذا الاختبار محدود، ونستمع إلى تعليقات المجتمع قبل طرح أي شيء آخر”.

وإذا كنت قد خططت بدقة لشبكة حسابك وفقًا للشكل المربع، فقد ترغب في الاستعداد لتغيير هذه المربعات إلى مستطيلات في يوم من الأيام.

وقال موسيري: “لأولئك الذين لم يروها بعد، نحن نختبر الشبكة العمودية للحساب بدلًا من المربعات”.

وقد يكون تخطيط شبكة الحساب الرأسي الجديد مفيدًا للمستخدمين الذين سجّلوا معظم المحتوى بتنسيق رأسي؛ لأنه يسمح لهم بنشر المنشورات دون الحاجة إلى اقتصاصها.

وفي الأسبوع الماضي، ظهر أن إنستاجرام تختبر ميزة جديدة تساعد المستخدمين في إبقاء الأصدقاء على اطلاع دائم بموقعهم، وتعمل الميزة بطريقة مماثلة لوظيفة Snap Map في سناب شات.