إكس تُنهي عملياتها في البرازيل إثر نزاع قضائي

أعلنت منصة التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقًا، اليوم إنهاء عملياتها في البرازيل، لكن مع استمرار إتاحة الخدمة للمستخدمين في البلاد.

وجاء هذا الإعلان في خضم معركة قانونية مع قاضي المحكمة العليا في البرازيل، ألكسندر دي مورايس، الذي سعى إلى حجب حسابات معينة في منصة إكس ضمن تحقيق يتعلق بنشر المعلومات المضللة حول الانتخابات المحلية في البلاد.

وفي منشور عبر حساب الشؤون الحكومية العالمية، وهو أحد الحسابات الرسمية التابعة لمنصة إكس، صرّحت الشركة بأن مورايس “هدد ممثلها القانوني في البرازيل بالاعتقال إذا لم تمتثل لأوامر الرقابة التي أصدرها”.

Last night, Alexandre de Moraes threatened our legal representative in Brazil with arrest if we do not comply with his censorship orders. He did so in a secret order, which we share here to expose his actions.

Despite our numerous appeals to the Supreme Court not being heard,… pic.twitter.com/Pm2ovyydhE

— Global Government Affairs (@GlobalAffairs) August 17, 2024