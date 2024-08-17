إكس تُنهي عملياتها في البرازيل إثر نزاع قضائي

أعلنت منصة التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقًا، اليوم إنهاء عملياتها في البرازيل، لكن مع استمرار إتاحة الخدمة للمستخدمين في البلاد.

وجاء هذا الإعلان في خضم معركة قانونية مع قاضي المحكمة العليا في البرازيل، ألكسندر دي مورايس، الذي سعى إلى حجب حسابات معينة في منصة إكس ضمن تحقيق يتعلق بنشر المعلومات المضللة حول الانتخابات المحلية في البلاد.

وفي منشور عبر حساب الشؤون الحكومية العالمية، وهو أحد الحسابات الرسمية التابعة لمنصة إكس، صرّحت الشركة بأن مورايس “هدد ممثلها القانوني في البرازيل بالاعتقال إذا لم تمتثل لأوامر الرقابة التي أصدرها”.

Last night, Alexandre de Moraes threatened our legal representative in Brazil with arrest if we do not comply with his censorship orders. He did so in a secret order, which we share here to expose his actions. Despite our numerous appeals to the Supreme Court not being heard,… pic.twitter.com/Pm2ovyydhE — Global Government Affairs (@GlobalAffairs) August 17, 2024

وأضافت المنصة: “نتيجة لذلك، ولحماية سلامة موظفينا، قررنا إغلاق عملياتنا في البرازيل فورًا. ومع ذلك، ستظل خدمة إكس متاحة لشعب البرازيل”.

وفي منشور سابق، ذكرت منصة إكس أن بعض الحسابات المستهدفة تشمل “قسيسًا ونائبًا حاليًا في البرلمان وزوجة نائب برلماني سابق”.

وكان مورايس قد فتح تحقيقًا جنائيًا في وقت سابق من هذا العام بحق إيلون ماسك بعد أن صرّح مالك منصة إكس بأنه سيتحدى أمرًا قضائيًا برفع القيود عن حسابات معينة، ثم بدت الشركة وكأنها تراجعت عن موقفها، وقررت حجب تلك الحسابات.

وكان إيلون ماسك قد أعرب أيضًا في أثناء زيارته للبرازيل عام 2022 عن اعتقاده بأن مورايس “يجب أن يستقيل أو يُعزل”.

وأشارت إكس إلى أن موظفيها في البرازيل ليس لهم أي مسؤولية أو سيطرة على حجب المحتوى في المنصة، وأضافت أن “الشعب البرازيلي لديه خيار واحد؛ الديمقراطية أو ألكسندر دي مورايس”.