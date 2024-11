إطلاق أول أقمار البرنامج الفضائي الإماراتي لرصد الأرض

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازًا جديدًا في مجال الفضاء، إذ أعلنت كلّ من شركة (بيانات) Bayanat، المزوِّدة بحلول الجغرافيا المكانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وشركة (الياه سات) للاتصالات الفضائية، اليوم، نجاح إطلاق أول أقمار البرنامج الفضائي لرصد الأرض.

وقد أُطلق القمر الصناعي للرادار ذي الفتحة التركيبية (SAR) إلى المدار الأرضي المنخفض (LEO) أمس الموافق 16 من أغسطس 2024، وذلك بالشراكة مع شركة (ICEYE)، المتخصصة في مجال تشغيل أقمار (SAR) لرصد الأرض والحلول ذات الصلة بالمتابعة المستمرة ومساندة جهود التعاطي مع الكوارث الطبيعية.

ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة في مسيرة الإمارات نحو بناء قدرات فضائية متقدمة، إذ سيمُكن هذا القمر الصناعي، شركتي (بيانات) و(الياه سات) من توفير صور عالية الدقة ورصد مستمر للأرض، مما يساهم في تحسين إدارة الكوارث، والمراقبة البحرية، والتنقل الذكي، وغيرها من التطبيقات الحيوية.

Launch success! Communication has been established with all four ICEYE #SAR satellites sent into orbit on SpaceX's Transporter-11 mission.

Read more in our press release: https://t.co/pir5eeIUXY

(Video:SpaceX) pic.twitter.com/oBDObyK7AI

— ICEYE (@ICEYEfi) August 16, 2024