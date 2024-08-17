أبرز المزايا القادمة إلى هواتف أندرويد في نظام أندرويد 15

بعد إعلان جوجل هواتف Pixel 9 الجديدة قبل عدة أيام، بدأ جميع مستخدمي هواتف أندرويد بانتظار ما سيجلبه نظام أندرويد 15 إلى تلك الهواتف وغيرها من هواتف أندرويد.

في الوقت الحالي نظام أندرويد 15 في المرحلة التجريبية، وسيتوفر قريبًا لجميع هواتف أندرويد المتوافقة مع تقديم مجموعة واسعة من المزايا الجديدة التي ستعزز تجربة استخدام هذه الهواتف بنحو كبير.

وفيما يلي سنذكر أبرز 5 مزايا جديدة سيجلبها نظام أندرويد 15 إلى هواتف أندرويد:

1- المساحة الخاصة:

إذا تمكّن شخص ما من الوصول إلى هاتفك حتى لو كان صديقًا يشاهد مقطع فيديو أو يقوم بأي عمل آخر باستخدام هاتفك، فهناك بعض التطبيقات التي لا تريد أن يصل إليها أي شخص، ولا يكفي نقل التطبيقات التي تحتوي على معلومات مالية أو شخصية أو تجارية حساسة إلى الشاشات الأخرى غير الشاشة الرئيسية.

ولحل هذه المشكلة وتعزيز الأمان، يضيف نظام أندرويد 15 مزية جديدة تسمى المساحة الخاصة (Private Space) وهي عبارة عن مكان آمن موجود في أسفل درج التطبيقات الخاص بك ويتطلب فتحه التحقق من هويتك.

وعند قفل هذه المساحة الخاصة، تظل التطبيقات الموجودة فيها مخفية ولن تظهر إشعاراتها أيضًا. وللمزيد من الأمان، يمكنك إخفاء المساحة الخاصة واستخدام حساب جوجل منفصل مرتبط بهذه المساحة فقط.

2- الاهتزاز التكيفي:

قد يصدر هاتفك ضوضاء أكثر عند اهتزازه على سطح مستوٍ مقارنة بتشغيل وضع الرنين، ولحل هذا الأمر ستغير مزية التحكم في الاهتزاز التكيفي الجديدة شدة الاهتزاز تلقائيًا حسب المكان الذي يوجد فيه الهاتف.

على سبيل المثال: ستقلل هذه المزية الاهتزاز عندما يكون الهاتف على المكتب، لكنها ستعزز الاهتزاز إذا اكتشفت أن الهاتف موجود بين الوسائد التي تقلل شدة الصوت.

3- إمكانية تعزيز تباين الألوان على الشاشة الرئيسية:

يمكن أن يساعد الخيار الجديد في إعدادات الخلفية (Wallpaper & style) في نظام أندرويد 15 في التمييز بين العناصر، وخاصة التي تظهر مع خلفيات شفافة.

إذ يمكنك زيادة تباين ألوان العناصر الظاهرة على الشاشة الرئيسية باختيار واحدة من الخيارات المتوفرة، وهي: افتراضي (Default)، أو متوسط (Medium) أو مرتفع (High) وإضافة خلفية سوداء أو بيضاء اختياريًا إلى الأيقونات التي تتضمن نصوصًا، وسيعزز هذا الإعداد وضوح العناصر الظاهرة على الشاشة، وسيساعد الذين يعانون مشكلات في الرؤية في تمييز العناصر بسهولة، مما يعزز تجربة استخدام الهاتف.

4- تعزيز أداء الكاميرا في الإضاءة المنخفضة :

تساعد مزية Night Sight في تحسين أداء كاميرا هاتف أندرويد في الظلام، ولكن في بعض الظروف التي تكون فيها الإضاءة منخفضة جدًا يكون من الصعب التقاط صورة أو حتى مسح رمز الاستجابة السريعة باستخدام كاميرا هاتفك.

ولحل هذه المشكلة، أضافت جوجل إلى نظام أندرويد 15 وضعًا جديدًا يسمى Low Light Boost يعزز أداء الكاميرا ويجعل معاينة الصور أكثر وضوحًا في ظروف الإضاءة المنخفضة.

5- منع إعادة ضبط المصنع:

إذا سُرق جهازك، فقد يعيده اللص إلى إعدادات المصنع لبيعه. ولكن مع نظام التشغيل أندرويد 15، إذا أعاد شخص ما ضبط إعدادات المصنع على هاتفك، فيجب أن يعرف أيضًا بيانات الاعتماد الخاصة بهاتفك أو معلومات حسابك في جوجل لتسجيل الدخول مرة أخرى. ودون هذه المعلومات لا يمكن إعداد هاتفك مرة أخرى بعد إعادة الضبط.

6- المساعد الافتراضي Gemini:

يجلب المساعد الافتراضي الجديد في هواتف أندرويد Gemini مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى هاتفك بعدة طرق، من الرد على الاستفسارات المنطوقة إلى فهم ما يظهر على شاشة هاتفك لتقديم إجابات عن أي استفسارات تطرحها عن التطبيق الذي تستخدمه أو مقطع الفيديو الذي تشاهده في الوقت الحالي.