أبرز الفروق بين ساعتي جوجل Pixel Watch 3 و Pixel Watch 2

أحرزت جوجل تقدمًا كبيرًا في سوق الساعات الذكية مع ساعة Pixel Watch التي أعلنت الجيل الثالث منها قبل عدة أيام، وقد حسّنت جوجل ساعتها الذكية مع كل إصدار أطلقته، ويشمل ذلك تحسين التصميم ومزايا تتبع المؤشرات الصحية واللياقة البدنية.

تأتي Pixel Watch 3 الجديدة مع العديد من التحسينات في التصميم والمزايا مقارنةً بالإصدار السابق، وسنوضح فيما يلي أبرز التحسينات التي حصلت عليها الساعة الجديدة:

1- تتوفر Pixel Watch 3 بحجمين:

للمرة الأولى تطلق شركة جوجل إصدارين من ساعتها الذكية؛ إذ تتوفر Pixel Watch 3 بحجمين، هما: 41 ملم و 45 ملم، وأما الطراز السابق Pixel Watch 2 فيتوفر بحجم واحد يبلغ 41 ملم.

إن وجود خيارات الحجم هذه يجعل Pixel Watch 3 أكثر تماشيًا مع أقرب منافسيها من آبل وسامسونج، كما أن خيارات الحجم المتعددة تجذب المستخدمين من مُختلف الفئات، فالكثير من الأشخاص يفضلون ارتداء ساعات ذكية كبيرة الحجم تأتي بمقاس قدره 45 ملم أو أكثر.

2- تضم Pixel Watch 3 شاشة أكبر وأكثر سطوعًا من شاشة Pixel Watch 2:

حسنت جوجل الشاشة في ساعة Pixel Watch 3، بطريقتين، فقد أصبحت الشاشة أكبر من قبل، مع انخفاض بنسبة قدرها 16% في الحافات؛ مما أدى إلى زيادة بنسبة قدرها 10% و 40% في أحجام الشاشات لطرازي 41 ملم و 45 ملم على التوالي.

كما ارتفعت ذروة السطوع من 1000 شمعة في المتر المربع إلى 2000 شمعة في المتر المربع، لذا سيكون من السهل قراءة كل ما يظهر على الشاشة عند استخدام الساعة الجديدة في الخارج تحت ضوء الشمس المباشر.

3- حصلت Pixel Watch 3 على ترقيات كبيرة في مزايا تتبع اللياقة البدنية:

تميزت ساعة Pixel Watch 2 بدعمها لمزايا تتبع اللياقة البدنية من Fitbit، ومع أن هذه المزايا الأساسية موجودة في Pixel Watch 3، فقد عززت جوجل مزايا اللياقة البدنية بنحو كبير لجذب محبي رياضة الجري.

مع Pixel Watch 3، يمكنك الآن إنشاء روتين الجري قبل البدء بالتمرين مع تحديد أوقات الإحماء والتهدئة. وإذا كنت مشتركًا في Fitbit Premium، فيمكن لنظام Google AI تحليل بياناتك السابقة واقتراح أفضل روتين للجري مناسب لك، وهذه المزايا مفيدة لمحترفي رياضة الجري، والذين يرغبون في البدء بممارستها.

4– تتكامل Pixel Watch 3 بنحو أفضل مع أجهزة جوجل الأخر ى:

إذا كنت تستخدم مجموعة من أجهزة جوجل الذكية، فستكون ساعة Pixel Watch 3 مناسبة لك أكثر من Pixel Watch 2. فبالإضافة إلى إمكانية البث المباشر من أي كاميرات ذكية أو أجراس ذكية من Nest مباشرة في ساعتك، يمكن لساعة Pixel Watch 3 التحكم في أجهزة Google TV من بُعد وحتى السماح لك باستخدام خرائط جوجل دون الاتصال بالإنترنت.

5- السعر:

تُباع ساعة Pixel Watch 2 بسعر يبدأ من 250 دولارًا، وتُباع ساعة جوجل الجديدة بسعر قدره 350 دولارًا للطراز الصغير الحجم، وأما الطراز الجديد الذي يأتي بمقاس قدره 45 ملم فيُباع بسعر يبدأ من 399 دولارًا.

ومع كل التحسينات السابقة التي حصلت عليها ساعة جوجل الجديدة مقارنة بالطراز السابق، بقي عمر البطارية كما هو، ومثل Pixel Watch 2، يمكن لساعة Pixel Watch 3 العمل لمدة تصل إلى 24 ساعة بشحنة واحدة مع تفعيل مزية التشغيل الدائم للشاشة، ولكن يمكنك تمديد وقت التشغيل الإجمالي إلى 36 ساعة في حال تشغيل وضع توفير طاقة البطارية.