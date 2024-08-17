آبل تطالب مستخدمي ماك بتحديث الأذونات شهريًا

أضافت آبل ميزة جديدة في محاولة لتعزيز الأمان في نظام التشغيل macOS Sequoia قد يجدها بعض المستخدمين مزعجة.

وعندما يثبت المستخدم تطبيق تسجيل الشاشة، فإن نظام التشغيل macOS Sequoia يعرض تذكيرًا شهريًا جديدًا بأن التطبيق يطلب تجاوز منتقي نوافذ النظام والوصول مباشرةً إلى الشاشة والصوت، وهي خطوة لم تكن شائعة لدى بعض مستخدمي ماك.

ويخبر التذكير المستخدم أن منح الإذن قد يسمح للمعلومات الشخصية أو الحساسة بأن تكون مرئية أو مسموعة.

وتوفر المطالبة الموجودة في الإصدار التجريبي الثاني من نظام التشغيل macOS Sequoia خيار السماح لتطبيق تسجيل الشاشة بالحصول على إذن لمدة شهر واحد. وبعد ذلك، تظهر المطالبة مرة أخرى، ويحتاج المستخدم إلى منح حق الوصول.

وفي الإصدار التجريبي الأول من macOS Sequoia، ضبطت آبل هذا التذكير ليظهر أسبوعيًا. وأظهر الإصدار التجريبي الأول أيضًا مطالبة بعد إعادة تشغيل النظام.

وظهرت النوافذ المنبثقة لأذونات تطبيق تسجيل الشاشة أسبوعيًا طوال عملية الاختبار التجريبي، مع أن آبل عدلت التكرار استجابةً لتعليقات المستخدمين.

وأزالت آبل ظهور المطالبة بعد إعادة تشغيل النظام في الإصدار التجريبي الثاني، مع أنها لم توفر طريقة لمنح إذن دائم لتطبيق تسجيل الشاشة حتى تتوقف التذكيرات عن الظهور.

وعندما تظهر النافذة المنبثقة، يوجد الآن خيار “السماح لمدة قدرها شهر واحد” للسماح للتطبيق بالعمل بالطريقة المعتادة، أو لفتح إعدادات النظام من أجل الوصول إلى خيارات تسجيل الشاشة.

وعند التثبيت الأولي لتطبيق تسجيل الشاشة وتشغيله، تظهر رسالة ترشد المستخدم إلى كيفية منح الإذن للتطبيق للسماح بتسجيل الشاشة والصوت.

ووضعت آبل طبقة الأمان هذه لمنع التطبيقات من التسجيل دون علم المستخدم. وقد تبدو المطالبة الشهرية مزعجة بعض الشيء للمستخدمين الذين يتحكمون فيما يحدث عبر أجهزة ماك.

ويمكن للمستخدمين المهتمين بنظام macOS Sequoia تجربة الإصدار التجريبي العام، مع الأخذ بالحسبان إمكانية مواجهة مشكلات؛ نظرًا إلى أنه إصدار تجريبي.