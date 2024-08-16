واتساب تضيف مزايا جديدة للملصقات داخل التطبيق

أعلنت منصة المراسلة الفورية واتساب إطلاق مجموعة من المزايا المتعلقة بالملصقات في تطبيقها لكافة المستخدمين.

ومن أبرز هذه المزايا إدماج خدمة الملصقات GIPHY داخل التطبيق، مما يسمح للمستخدمين بالبحث عن الملصقات ومشاركتها بسهولة دون الحاجة إلى مغادرة التطبيق.

ويمكن الوصول إلى مكتبة GIPHY بالضغط على أيقونة الملصقات، إذ يمكن للمستخدمين البحث عن الملصقات المناسبة باستخدام النصوص أو الرموز التعبيرية.

وقدّمت واتساب ميزة إنشاء الملصقات المخصصة لمستخدمي أندرويد، وهي ميزة كانت متاحة سابقًا في نظام iOS فقط.

ومن خلال هذه الميزة، يمكن للمستخدمين إنشاء ملصقات مخصصة وتحريرها بنحو يسير، كما يمكن تحويل الصور إلى ملصقات أو قصها أو إضافة نصوص ورسومات عليها.

وعند الانتهاء، يُحفظ الملصق تلقائيًا في مكتبة الملصقات لسهولة الوصول إليها لاحقًا.

وفي حال لم يجد المستخدم الملصق المناسب للتعبير عن مشاعره، يمكنه الاستفادة من ميزة الملصقات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي من شركة ميتا Meta AI، إذ يمكن لهذه الميزة إنشاء ملصقات مخصصة، لكنها متاحة حاليًا في الولايات المتحدة فقط، وتخترها المنصة حاليًا بلغتين، هما الإسبانية والإندونيسية.

وبجانب ذلك، أضافت واتساب خاصية جديدة تتيح تنظيم الملصقات المحفوظة بسهولة، إذ يمكن للمستخدمين الآن نقل الملصقات المختارة إلى الأعلى أو حذفها ببساطة عن طريق الضغط المطول عليها بجانب إتاحة حزم ملصقات جديدة جاهزة مباشرة من واتساب.

وقالت المنصة عبر مدونتها الرسمية إنها تعتزم إتاحة تلك المزايا ضمن تحديث قادم لكافة المستخدمين.

وركزت واتساب خلال الآونة الأخيرة على تطوير مزايا جديدة معتمدة على الذكاء الاصطناعي مستفيدةً من التقنيات التي تطورها ميتا، الشركة الأم للتطبيق، ومنها الدردشة النصية وتوليد الصور عبر المساعد الذكي Meta AI.