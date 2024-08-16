ميتا تتيح استخدام كويست بصفتها شاشة لأجهزة HDMI

أصدرت ميتا تطبيقًا جديدًا لنظارات كويست 3 وكويست 2 و كويست برو يتيح لك استخدام نظارة الرأس بصفتها شاشة لمنصة الألعاب أو جهاز الحاسوب المحمول أو أي جهاز مزود بإمكانيات إخراج الفيديو.

ويتطلب استخدام تطبيق Meta Quest HDMI Link المجاني أجهزة إضافية، مع أنه لا يزال وسيلة رخيصة نسبيًا لإعادة استخدام نظارة الرأس، بدلًا من شراء نظارات فيديو ذات غرض واحد قد تكلف السعر نفسه.

وفي تدوينة، حذرت ميتا من أن تشغيل هذه الطريقة ليس سهلًا مثل استخدام ميزة Air Link التي تسمح لنظارة كويست ببث الفيديو من جهاز حاسوب عبر الشبكة اللاسلكية.

وبدلًا من توصيل جهاز PS5 أو Pixel 9 أو حتى جهاز حاسوب محمول مباشرةً بمنفذ USB-C ضمن نظارة كويست باستخدام كابل، فإنك بحاجة إلى إضافة بطاقة التقاط بدقة قدرها 1080 بكسلًا متوافقة مع UVC و UAC.

وأصبحت بطاقات الالتقاط هذه الآن صغيرة بحجم قرص USB المحمول، وقد تكلف أقل من 20 دولارًا، وعادةً ما تتميز بمنفذ HDMI من أحد الطرفين مع منفذ USB-A أو USB-C من الطرف الآخر.

وتتضمن بعض بطاقات الالتقاط أيضًا منفذًا إضافيًا لمحول الطاقة، مما يسمح لنظارة كويست بالبقاء مشحونة أثناء اتصالها.

وبمجرد تثبيت تطبيق Meta Quest HDMI Link عبر نظارة الرأس كويست المدعومة، يمكنك توصيل جهاز مصدر الفيديو بمدخل بطاقة الالتقاط باستخدام الكابل ومن ثم توصيل هذا الدونجل مباشرةً إلى نظارة الرأس.

وتحتاج أيضًا إلى منح الأذونات اللازمة بمجرد تشغيل نظارة كويست، ويمكن بعد ذلك مشاهدة الفيديو من الجهاز المتصل بزمن استجابة قريب من الصفر عبر شاشة عائمة يمكن تغيير حجمها.

وتقتصر الدقة على 1080 بكسلًا بمعدل قدره 60 إطارًا في الثانية، مع أن التطبيق يسمح لنظارة كويست بتوفير تجربة شاشة كبيرة دون جهاز عرض أو الحاجة إلى وضع بث الفيديو في نافذة صغيرة إلى جانب التطبيقات الأخرى.

وقد توفر الإصدارات المستقبلية من نظارة الرأس كويست وظائف مدمجة مماثلة من خلال دعم معايير، مثل DisplayPort عبر USB-C، مع أن نهج الدونجل يُعد طريقة سهلة لجلب هذه الوظيفة إلى الأجهزة الموجودة.