مايكروسوفت تزيل الحد الأقصى لحجم القسم FAT32

أزالت مايكروسوفت الحد الاصطناعي لحجم أقسام FAT32 البالغ قدره 32 جيجابايت في أحدث إصدار تجريبي من ويندوز 11، مما يسمح الآن بحد أقصى للحجم قدره 2 تيرابايت.

وقال فريق ويندوز إنسايدر: “عند تهيئة الأقراص من سطر الأوامر باستخدام أمر التنسيق، زودنا الحد الأقصى لحجم FAT32 من 32 جيجابايت إلى 2 تيرابايت”.

وبغض النظر عن هذا الحد الاصطناعي البالغ قدره 32 جيجابايت، كان بإمكان أنظمة ويندوز في السابق قراءة أنظمة ملفات FAT32 الأكبر حجمًا إذا استخدمت في إنشائها أنظمة تشغيل أخرى أو من خلال طرق بديلة، مثل مطالبة Windows PowerShell بامتيازات إدارية أو استخدام تطبيقات خارجية تتجاهل هذا الحد المصطنع للحد الأقصى للحجم.

ووضع الحد الاصطناعي البالغ قدره 32 جيجابايت في الأصل أثناء تطوير نظام التشغيل ويندوز 95 منذ أكثر من 30 عامًا.

وكشف مطور ويندوز السابق ديف بلامر في وقت سابق من هذا العام أنه كان مسؤولًا عن مربع حوار التنسيق الذي لم تتطرق إليه مايكروسوفت منذ عقود، كما اختار أيضًا الحد البالغ قدره 32 جيجابايت لحجم FAT32.

وأعلنت مايكروسوفت أنها جلبت هذا التغيير إلى نسخة المعاينة الداخلية برقم الإصدار 27686 من ويندوز 11 لمشتركي برنامج ويندوز إنسايدر الذين يستخدمون قناة Canary.

وبمجرد وصول نسخة المعاينة الداخلية إلى القناة الثابتة وإتاحتها على نطاق واسع، يصبح بإمكان جميع مستخدمي ويندوز 11 استخدام أمر التنسيق من موجه سطر الأوامر لإنشاء ما يصل إلى 2 تيرابايت من الأقسام دون الحاجة إلى تثبيت تطبيقات خارجية أو استخدام موجه PowerShell أثناء تسجيل الدخول باستخدام حساب المسؤول.

ومن المهم ملاحظة أن أداة تنسيق قرص ويندوز المستندة إلى واجهة المستخدم الرسومية تظل تتمتع بالحد الاصطناعي نفسه البالغ قدره 32 جيجابايت لأنظمة الملفات FAT32.

ومع نسخة المعاينة الداخلية برقم الإصدار 27686، قدمت مايكروسوفت أيضًا Windows Sandbox Client Preview الجديد القابل للتحديث عبر متجر مايكروسوفت ويتضمن مزايا وتحسينات جديدة، مثل مشاركة المجلدات ودعم سطر الأوامر.

وقال فريق ويندوز إنسايدر: “نقدم إعادة توجيه الحافظة في وقت التشغيل، والتحكم في إدخال الصوت والفيديو، والقدرة على مشاركة المجلدات مع المضيف في وقت التشغيل، ويمكنك الوصول إلى هذه عبر الأيقونة الجديدة في الجزء العلوي الأيمن من التطبيق، كما يتوفر إصدار مبكر جدًا من دعم سطر الأوامر”.

وأجرت مايكروسوفت أيضًا تحسينات لزيادة عمر البطارية، وأصلحت الخلل الذي تسبب في عدم مزامنة رمز البطارية عبر شاشة القفل مع مستوى البطارية.

وبدءًا من هذا الإصدار، تجري الأجهزة المسجلة في برنامج ويندوز إنسايدر اختبارات الشبكة في الخلفية لإرسال البيانات التشخيصية إلى مايكروسوفت، مما يسهل تقييم تحسينات أداء الشبكة المستقبلية.

وتستخدم هذه الاختبارات كمية صغيرة من البيانات تصل إلى 10 ميجابايت في اليوم، مع تشغيلها عبر الشبكة اللاسلكية أو الإيثرنت فقط، كما أوضحت مايكروسوفت.

This is the output formatting a volume as FAT32 in 27686 pic.twitter.com/LcOsEZqMf3

— Xeno (@XenoPanther) August 15, 2024