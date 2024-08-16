فورتنايت تعود إلى iOS بعد مرور سنوات على إزالتها

أعلنت Epic Games، الشركة المصنعة للعبة فورتنايت، أنها أطلقت رسميًا متجر تطبيقاتها لنظام التشغيل iOS في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب إطلاق متجر التطبيقات أيضًا لنظام أندرويد في جميع أنحاء العالم.

وحققت الشركة طموحًا طويل الأمد من خلال جلب Epic Games Store إلى الأجهزة المحمولة، وتقول إنها تعمل مع المطورين لإطلاق ألعابهم عبر متجر تطبيقاتها في المستقبل.

وأطلقت Epic Games متجر التطبيقات مع ألعاب تشمل فورتنايت و Rocket League Sideswipe و Fall Guys.

وتجلب Epic Games أيضًا ألعابها إلى متجر الأجهزة المحمولة المستقل AltStore PAL، الذي أعلن أنه متاح مجانًا بفضل منحة من Epic Games.

وتخطط Epic Games في المستقبل لجلب ألعابها إلى متجر Aptoide iOS في الاتحاد الأوروبي ومتجر ONE Store عبر نظام أندرويد.

وتأتي عودة فورتنايت إلى نظام التشغيل iOS بعد أكثر من أربع سنوات من إزالة آبل اللعبة أول مرة من متجر التطبيقات.

وتأتي عودتها بعد سنوات من المعارك القانونية بين الشركتين، بالإضافة إلى التغييرات التنظيمية التي أدخلها قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، مما أجبر آبل على الانفتاح على منافسين جدد.

وقال تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games، في بيان: “بدأ التغيير، وأصبح النظام البيئي للهواتف المحمولة مفتوحًا للمنافسة. ممتنون للمفوضية الأوروبية لإتاحة الفرصة لإطلاق Epic Games Store وجلب ألعابنا إلى مستخدمي iOS في الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف سويني: “يمكن الآن لمستخدمي iOS الأوروبيين وجميع مستخدمي أندرويد الوصول إلى متجرنا وألعابنا، كما كانوا دائمًا قادرين على فعل ذلك عبر المنصات المفتوحة، مثل حواسيب ويندوز وماك. المعركة لم تنته بعد، مع أن هذا التغيير يُعد تقدمًا ملموسًا للمطورين والمستهلكين الذين يمكنهم البدء بالاستفادة من المنافسة والاختيار”.

ونشرت الشركة مقاطع فيديو لتوجيه المستخدمين خلال الخطوات التي يجب تنفيذها لتثبيت Epic Games Store عبر نظامي iOS وأندرويد.

وتقول الشركة المطورة للعبة فورتنايت إن عملية تثبيت متجر Epic Games Store عبر نظامي التشغيل iOS وأندرويد تستغرق في الوقت الحالي وقتًا طويلًا بسبب تقديم آبل وجوجل لتجارب تثبيت ذات جودة رديئة عن عمد، ويشمل ذلك الخطوات المتعددة وإعدادات الجهاز المربكة والشاشات المخيفة.

ويُعد إطلاق Epic Games Store المرة الأولى التي تواجه فيها آبل منافسًا بارزًا يتطلع إلى تحدي هيمنتها على متجر التطبيقات.