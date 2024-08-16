ريماك تكشف عن السيارة الخارقة الكهربائية Nevera R

أعلنت الشركة الكرواتية الناشئة للسيارات الكهربائية ريماك تحديث سيارتها الكهربائية الخارقة Nevera مع إضافة المزيد من القوة.

وكشفت الشركة عن Nevera R، وهي سيارة خارقة كهربائية بالكامل تهدف إلى دفع حدود الأداء لسابقتها.

ووفقًا لشركة ريماك، تنتج السيارة الرياضية الفائقة القوة ما يصل إلى 2107 أحصنة، ويمكن أن تصل سرعتها القصوى إلى 350 كم في الساعة – أو حتى 412 كم في الساعة تحت إشراف ريماك، وتتسارع من صفر كم في الساعة إلى 100 كم في الساعة في 1.74 ثانية. ولم تعلن الشركة المدى المقدر للسيارة.

ويبدو أن هذه المواصفات تدعم هدف ريماك من إضافة R في اسم Nevera R الجديد، الذي يرمز إلى التطرف والتمرد وعدم المساومة.

وتساعد عجلات Nevera R الأكبر حجمًا في الخلف، والمقدمة المنخفضة للغاية، والجناح الخلفي الثابت المرتفع، وهيكل ألياف الكربون في جعل السيارة الكهربائية خارقة الأداء.

وتسلط Nevera R الضوء مرة أخرى على ريماك، وهي الشركة المتطورة والمتنامية باستمرار.

وأوضح مؤسس الشركة، ماتي ريماك، أن Nevera R مصممة للتعامل مع الانعطاف من خلال تزويدها بأربعة محركات كهربائية ومكابح سيراميكية متقدمة وبطارية جديدة بقوة قدرها 108 كيلوواط وإطارات Michelin Pilot Cup الجديدة ونظام توجيه عزم الدوران عبر جميع العجلات.

وتنتج ريماك ما يصل إلى 40 وحدة Nevera R فقط، ويبلغ السعر الأساسي للسيارة نحو 2.5 مليون دولار.

وتنتج سيارة Nevera الأصلية ذات المقعدين قوة قدرها 1914 حصانًا، ويمكنها التسارع من صفر كم في الساعة إلى 100 كم في الساعة خلال 1.85 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 415 كم في الساعة.

وعندما بدأت ريماك بإنتاج سيارة Nevera الأصلية بقيمة قدرها 2.5 مليون دولار في عام 2022، جعلتها هذه المواصفات أسرع من أي سيارة أخرى.

وتأسست العلامة التجارية ريماك في عام 2009 على يد ماتي ريماك، الذي كان آنذاك طالبًا يبلغ من العمر 21 عامًا.

وبحلول عام 2011، أطلق أول سيارة خارقة كهربائية بالكامل، وهي Concept One، وتبعتها Concept Two.

وبحلول الوقت الذي كشفت فيه الشركة عن Nevera في عام 2021، كانت ريماك بمنزلة شركة ناشئة بقيمة سوقية تتجاوز مليار دولار، مما سمح لها بإطلاق شركة فرعية للتكنولوجيا من أجل تزويد شركات صناعة السيارات الأخرى، مثل الداعمين هيونداي وبورشه، بمكونات المركبات الكهربائية المتقدمة.

وفي العام نفسه، أعلنت ريماك تعاونها مع شركة بوجاتي الفرنسية الشهيرة لصناعة السيارات الخارقة.

ويأتي الكشف عن Nevera R وسط مخاوف ضمن سوق السيارات الكهربائية، إذ تستمر مبيعات السيارات الكهربائية بالنمو عالميًا، مع أن شركات صناعة السيارات الأمريكية والأوروبية تكافح من أجل تقديم سيارة كهربائية بأسعار معقولة للعملاء الذين تجنبوا النماذج الفاخرة المرتفعة السعر.

وتضاءلت مجموعة شركات السيارات الكهربائية الناشئة التي دخلت الصناعة منذ عدة سنوات في محاولة لمضاهاة نجاح تسلا إلى عدد قليل فقط.