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جوجل تواجه خطر التفكيك بعد إدانتها بالاحتكار

16 أغسطس 2024آخر تحديث: 16 أغسطس 2024
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16 أغسطس 2024آخر تحديث: 16 أغسطس 2024
أقل من دقيقة
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