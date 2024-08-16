جوجل تواجه خطر التفكيك بعد إدانتها بالاحتكار

هل نجحت تحديثات هيونداي وكيا في وقف موجة سرقة السيارات؟

الرئيس التنفيذي السابق لجوجل ينتقد سياسة العمل من المنزل في الشركة

روبوت الدردشة الذي يعرف كل شيء عنك.. هل هذا المستقبل الذي نريده؟