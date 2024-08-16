العاشرة تك
جوجل تواجه خطر التفكيك بعد إدانتها بالاحتكار
في أخبار اليوم:
- هل نجحت تحديثات هيونداي وكيا في وقف موجة سرقة السيارات؟
- جوجل تواجه خطر التفكيك بعد إدانتها بالاحتكار
- واتساب تضيف مزايا جديدة للملصقات داخل التطبيق
- جوجل تبدأ إطلاق مولّد الصور بالذكاء الاصطناعي Imagen 3
- إكس تطلق ميزة مفاتيح المرور لمستخدمي أندرويد
- الرئيس التنفيذي السابق لجوجل ينتقد سياسة العمل من المنزل في الشركة
- روبوت الدردشة الذي يعرف كل شيء عنك.. هل هذا المستقبل الذي نريده؟
- ما أبرز الفروق بين هاتفي جوجل Pixel 9 و Pixel 8