جوجل تبدأ إطلاق مولّد الصور بالذكاء الاصطناعي Imagen 3

أعلنت جوجل إطلاق نموذج Imagen 3، وهو أحدث إصدار لها من مولّد الصور المعتمد على الذكاء الاصطناعي.

ويمكن للمستخدمين داخل الولايات المتحدة الآن استخدام النموذج عبر أداة ImageFX في منصة “AI Test Kitchen” التي تتيحها جوجل للمستخدمين من أجل تجربة منتجاتها الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

ونشرت جوجل ورقة بحثية حول النموذج حديثًا زعمت فيها تفوقه على باقي النماذج المشابهة مثل DALL-E 3 و Midjourney v6 و Stable Diffusion 3 وغيرها.

وتتيح جوجل للمستخدمين عبر نموذج Imagen 3 توليد صور ذات تفاصيل أدق وإضاءة أغنى مع تقليل الأخطاء والانحرافات مقارنةً بالإصدارات السابقة.

وكانت جوجل قد كشفت أول مرة عن نموذج “Imagen 3” المحّسن خلال مؤتمر المطورين I/O في مايو الماضي، وقد أصبح النموذج متاحًا بنحو عام من خلال منصة Vertex AI في الأيام الأخيرة فقط.

ويستطيع نموذج “Imagen 3” إنشاء صور مفصّلة بناءً على الأوامر النصية التي يُدخلها المستخدم مثل النماذج الأخرى المشابهة، ويمكنه أيضًا تعديل الصور من خلال تحديد جزء معين ووصف التغييرات المطلوبة.

وعلى الرغم من وجود بعض القيود في استخدام النموذج مثل عدم القدرة على توليد صور لشخصيات عامة، يمكن تجاوز بعض القيود بسهولة من خلال وصف الشخصيات الشهيرة دون تسميتها.

ويختلف نموذج Imagen 3 عن مولد الصور Grok الذي طُرح حديثًا في منصة إكس، تويتر سابقًا، إذ يمكن استخدامه لإنشاء محتويات مثيرة للجدل، ومنها المخدرات والعنف وصور الشخصيات العامة.

ومن الجدير بالذكر أن أدوات الذكاء الاصطناعي من جوجل واجهت أيضًا بعض التحديات، إذ أوقفت الشركة في وقت سابق من هذا العام ميزة توليد الصور عبر روبوت الدردشة “Gemini” بعد توجيه الكثير من الانتقادات إليها بسبب التحيّز في توليد الصور وعدم الدقة.