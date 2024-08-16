ثردز تطرح مجموعة جديدة من المزايا للمبدعين

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج، بعض المزايا الجديدة القادمة إلى ثردز التي من شأنها أن تسهل على المبدعين والشركات إنشاء قاعدة متابعين والتواصل مع المعجبين.

ومن بين المزايا الجديدة القدرة على تخزين مسودات متعددة، وطريقة لإعادة ترتيب الأعمدة وإلقاء نظرة ثاقبة على جمهور المستخدم.

وذكر زوكربيرج أيضًا أن الشركة تخطط لإضافة ميزة ما بعد الجدولة قريبًا. وأشار إلى أن هذه المزايا الجديدة تصادف الذكرى السنوية الأولى لإطلاق ثردز نسخة الويب في شهر أغسطس 2023.

وتُعد المنصة التحليلية Insights بمنزلة أهم ميزة في التحديث، إذ توفر للمستخدمين عرضًا مكبرًا لحركة المرور، مع بيانات تتعلق بالعمر والجنس والموقع للأشخاص الذين يشاهدون المحتوى ويتفاعلون معه.

ويمكن أيضًا تقسيم هذه المعلومات إلى متابعين وغير متابعين، للمساعدة في التحويل. وتختبر ثردز Insights منذ بضعة أيام وتبدو مفيدة إلى حد ما، وخاصة للأشخاص الذين لديهم عدد كبير من المتابعين، مثل العلامات التجارية والمبدعين والمستخدمين المتميزين.

وتسمح ثردز الآن أيضًا بالمسودات المتعددة المتزامنة بحد أقصى قدره 100 مسودة لكل حساب. وقبل هذا التحديث، كانت المسودة الجديدة تحل محل المسودة القديمة، لذلك كان لدى الأشخاص فرصة واحدة فقط لتدوين شيء ما لوقت لاحق.

ومن أجل تحقيق هذه الغاية، تعمل ثردز على ميزة جدولة النشر، مع أنها ليست جاهزة بعد. كما تختبر المنصة الخلاصات المتعددة عبر نظام iOS مع مستخدمين محددين.

وتتوفر الآن طريقة لسحب الأعمدة المثبتة وإفلاتها لأغراض إعادة التنظيم، وهي مخصصة لتطبيق أجهزة الحواسيب، مع أنها تعمل مع صفحة Insights.

وتجاوزت ثردز في الوقت الحالي عتبة جديدة قدرها 200 مليون مستخدم بعد عام واحد فقط من ظهورها، ويخطط الرئيس التنفيذي زوكربيرج لرفع هذا العدد إلى مليار مستخدم.

وقال زوكربيرج: “بنينا هذه الشركة منذ 20 عامًا، ولا تتوفر الكثير من الفرص من أجل تطوير تطبيق يستخدمه مليار شخص، ومن الواضح أن لدينا الكثير من العمل الذي يجب تنفيذه من الآن وحتى الوصول إلى تلك النقطة”.

ومن أجل المقارنة، كان لدى إكس – المنافس الرئيسي لمنصة ثردز – أكثر من 600 مليون مستخدم شهريًا في شهر مايو، وفقًا لتصريحات إيلون موسك، في حين وصلت الشبكة الاجتماعية غير المركزية بلوسكاي إلى 5 ملايين مستخدم في شهر فبراير.