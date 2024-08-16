الرئيس التنفيذي السابق لجوجل ينتقد سياسة العمل من المنزل في الشركة

صرّح إريك شميدت، الرئيس التنفيذي السابق لجوجل، بأن سياسة العمل من المنزل هي السبب الرئيسي وراء تخلف الشركة في سباق الذكاء الاصطناعي أمام الشركات المنافسة مثل OpenAI و Anthropic.

وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمام طلاب جامعة ستانفورد، إذ أشار إلى أن ثقافة العمل التي تشجع على التوازن بين الحياة والعمل، والعمل من المنزل، تعوق تحقيق التقدم السريع.

وأوضح شميدت في تصريحاته: “قررت جوجل أن التوازن بين العمل والحياة والعودة إلى المنزل مبكرًا والعمل من المنزل أهم من النجاح”.

وأشار شميدت إلى أنه يعتقد أن السبب في نجاح الشركات الناشئة هو أن موظفيها “يعملون بجنون”.

وتتبع جوجل نموذج العمل الهجين الذي يسمح للموظفين بقضاء ثلاثة أيام في المكتب ويومين في مكان من اختيارهم. ومع ذلك، أعلنت الشركة لاحقًا أنها تراقب حضور الموظفين في المكتب، وتعده معيارًا في تقييم الأداء.

وحذّر شميدت الطلاب من السماح لموظفيهم بالعمل من المنزل إذا أسسوا شركات خاصة بهم مستقبلًا، إذا أرادوا المنافسة مع الشركات الناشئة الأخرى.

يُذكر أن شميدت ليس الشخص المؤثر الوحيد الذي انتقد سياسة العمل من المنزل علنًا، إذ عبّر رئيس “جي بي مورجان” جيمي ديمون سابقًا عن استيائه من هذا النموذج، مشيرًا إلى أنه لا يناسب “المتدربين الصغار” أو فرق الإدارة.

ووصف إيلون ماسك في مقابلة سابقة العمل من بُعد بأنه “غير أخلاقي” عندما يُطلب من موظفين آخرين الحضور جسديًا إلى العمل.

ومع تطور تقنيات OpenAI، مثل GPT-4o و SearchGPT، اشتدت المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي، مما دفع جوجل إلى تكثيف جهودها للصمود في هذه المنافسة المحتدمة.