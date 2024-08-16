اكتشاف ثغرة خطِرة في هواتف جوجل بكسل

اكتشفت شركة iVerify المتخصصة في أمن الهواتف المحمولة ثغرة أمنية شديدة الخطورة تؤثر بنحو كبير في هواتف جوجل بكسل.

ووفقًا لتحقيقات iVerify، فإن سبب الثغرة يعود إلى تطبيق تابع لجهة خارجية يتمتع بصلاحيات عميقة على مستوى نظام التشغيل، وقد ثُبّت التطبيق في نسبة كبيرة من أجهزة بكسل منذ سبتمبر من عام 2017.

وتتعلق المشكلة بتطبيق يُسمى “Showcase.apk” وهو تطبيق تابع لشركة الاتصالات الأمريكية “فيرايزون” بهدف وضع أجهزة بكسل في وضع العرض التجريبي عند استخدامها في المتاجر.

ويعمل هذا التطبيق على تنزيل ملف تكوين عبر اتصال ويب غير مشفر، مما يفتح المجال للمخترقين لتنفيذ تعليمات برمجية من بُعد أو تثبيت حزم برمجية على الجهاز بسبب الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها.

وأما الأمر الأكثر إثارة للقلق في هذا الاكتشاف فهو أن المستخدمين لا يمكنهم إلغاء تثبيت هذا التطبيق. ومع أن التطبيق غير مُفعّل افتراضيًا، لكن شركة iVerify أشارت إلى وجود عدة طرق قد تُمكِّن المهاجمين من تفعيله.

وقد أبلغت iVerify جوجل بوجود الثغرة في مايو الماضي، وحتى الآن لا توجد أدلة مؤكدة على استغلالها بنحو فعلي من المخترقين.

ومن جهتها، صرحت جوجل لموقع Wired بأن المشكلة لا علاقة لها بنظام أندرويد أو أجهزة بكسل نفسها، وأن التطبيق المشُار إليه “لم يعد قيد الاستخدام” من شركة “فيرايزون”، وأنها ستصدر تحديثًا برمجيًا لإزالة التطبيق من كافة أجهزة بكسل “خلال الأسابيع المقبلة”.

وأكد المتحدث الرسمي للشركة أن التطبيق غير موجود في سلسلة هواتف بكسل 9 التي أعلنتها الشركة هذا الأسبوع خلال حدثها الأخير، وتعتزم إطلاقها في الأسواق خلال الأيام المقبلة.

وتُنتقد جوجل لتأخرها في إصلاح الخلل على الرغم من إبلاغها به قبل 90 يومًا من انتشار التقارير الصحفية حوله، تاركةً الملايين من المستخدمين في خطر، كما تُثار تساؤلات حول انتشار التطبيق على نطاق واسع في أجهزة بكسل مع أنه كان مُخصصًا لأجهزة العرض لدى شركة فيرايزون فقط.