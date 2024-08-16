إكس تطلق ميزة مفاتيح المرور لمستخدمي أندرويد

بدأت منصة التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقًا، طرح دعم تسجيل الدخول عبر مفاتيح المرور (Passkeys) في أجهزة أندرويد.

ويأتي هذا الإطلاق بعد أن أضافت المنصة دعم مفاتيح المرور لكافة مستخدمي iOS في أبريل الماضي.

وتُعد مفاتيح المرور وسيلة حماية إضافية لتأمين الحسابات ومنع اختراقها من بُعد، إذ تتطلب الوصول الفعلي إلى هاتف المستخدم لتسجيل الدخول.

وخلافًا لعمليات تسجيل الدخول التقليدية، تعتمد مفاتيح المرور على تقنيات مثل تعرّف الوجه أو بصمات الأصابع أو رمز المرور الخاص بالجهاز، أو مفاتيح المصادقة المادية للتحقق من هوية المستخدم قبل تسجيل الدخول.

وتُعد مفاتيح المرور تقنية حديثة نسبيًا تهدف إلى الاستغناء عن أسماء المستخدمين وكلمات المرور التقليدية التي يمكن أن تكون عرضة للعديد من المشكلات الأمنية.

وتُعد إكس إحدى الشركات التقنية التي قدمت دعمًا لمفاتيح المرور، بالإضافة إلى شركات أخرى تبنت هذه التقنية مثل آبل ومايكروسوفت وأمازون وجوجل وباي بال وتيك توك وواتساب، وغيرها.

وقد يساعد دعم مفاتيح المرور في تعويض المستخدمين الذين كانوا يعتمدون سابقًا على المصادقة الثنائية عبر الرسائل النصية (SMS 2FA)، وهي الميزة التي أزالتها إكس العام الماضي من حسابات المستخدمين العاديين.

ويمكن تفعيل ميزة مفاتيح المرور في الحساب في منصة إكس من خلال تسجيل الدخول إلى التطبيق، والنقر على “الحساب” في شريط التنقل، ثم الضغط على “الإعدادات والخصوصية”. ثم اختيار “الأمان والوصول إلى الحساب”، ثم “الأمان”.

وتحت خيارات “الحماية الإضافية لكلمة المرور”، يمكن تحديد “مفتاح المرور”، والنقر على خيار “إضافة مفتاح مرور”، واتباع التعليمات لتفعيل الميزة.