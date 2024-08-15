هل نجحت تحديثات هيونداي وكيا في وقف موجة سرقة السيارات؟

شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات سرقة سيارات هيونداي وكيا، وقد دفع هذا الانتشار الكبير الشركتين إلى تحديث أنظمتها الأمنية. ولكن، هل نجحت هذه التحديثات في خفض معدلات السرقة بنسبة كبيرة؟

نعم، أظهر تقرير جديد أن التحديثات البرمجية التي أطلقتها شركتا كيا وهيونداي لتعزيز أنظمة أمان السيارات قد ساهمت في تقليل حالات السرقة بنسبة تصل إلى 64%.

فقد أطلقت شركتا كيا وهيونداي في أوائل عام 2023 تحديثًا مجانيًا لبرامج مكافحة السرقة، وذلك بعد زيادة حالات سرقة بعض طرازاتها بمعدل بلغ عشرة أضعاف خلال السنوات الثلاث الماضية.

وتهدف التحديثات الجديدة إلى جعل تشغيل السيارة أكثر صعوبة دون المفتاح الأصلي، خاصة السيارات المصنعة قبل عام 2023، التي تفتقر إلى بعض أنظمة الأمان الأساسية مثل أجهزة منع الحركة الإلكترونية.

وقد أظهر تقرير معهد بيانات خسائر الطرق السريعة (HLDI)، وهو منظمة متخصصة في تحليل بيانات التأمين، أن السيارات التي حُدث البرنامج فيها شهدت انخفاضًا ملحوظًا في حالات السرقة بنسبة بلغت 53% مقارنة بالسيارات التي لم يُحدث البرنامج فيها، وهذا الانخفاض يشمل جميع حالات السرقة، بدءًا من سرقة أجزاء من السيارة أو محتوياتها وحتى سرقة السيارة بالكامل.

بينما شهدت حالات سرقة السيارة بالكامل انخفاضًا أكبر بنسبة بلغت 64% بعد التحديث، ومع ذلك، تشير البيانات إلى أن مشكلة سرقة سيارات هاتين العلامتين التجاريتين لم تنتهِ بعد، حتى في ظل وجود هذه التطورات.

وقال مات مور، نائب الرئيس الأول لمعهد بيانات خسائر الطرق السريعة (HLDI)، في تصريح لصحيفة (USA TODAY): “بعض الأشخاص قد يتوقعون أن يمنع التحديث الجديد لبرنامج السيارة جميع حالات السرقة، لكن هذا أمر غير واقعي. ومع ذلك، فإن انخفاضًا بنسبة تصل إلى 64% في حالات السرقة يعد إنجازًا كبيرًا”. لذلك شجع مور جميع مالكي سيارات كيا وهيونداي المؤهلة على الاستفادة من هذا التحديث المجاني.

وتجدر الإشارة إلى أن هيونداي وكيا قد قدمتا هذه التحديثات مجانًا لملايين السيارات المتأثرة، كجزء من تسوية قانونية بقيمة قدرها 200 مليون دولار تتعلق بهذه المشكلة، وحتى الآن جرى تحديث أكثر من مليوني سيارة هيونداي وكيا، وذلك وفقًا للشركتين.

لماذا تُسرق سيارات هيونداي وكيا بسهولة؟

أظهرت دراسة أجريت في عام 2020 في جامعتي لوفان وبرمنجهام، وجود ثغرات أمنية في أنظمة التشفير المستخدمة في أجهزة منع الحركة من بُعد، في العديد من السيارات، بما يشمل بعض الطرز من تويوتا وهيونداي وكيا. وتُعدّ أجهزة منع الحركة من بُعد، هي الأجهزة التي تعمل بموجات الراديو داخل السيارات لتتواصل مع (مفتاح فوب) key fob لإلغاء قفل السيارة من بُعد.

وقد سهلت هذه الثغرات على اللصوص استخلاص مفتاح التشفير السري للسيارة باستخدام أجهزة بسيطة ورخيصة، مما جعل سرقة هذه السيارات أمرًا سهلًا.

ولكن حوادث سرقة سيارات كيا وهيونداي تحديدًا بدأت بالارتفاع في عام 2021، وذلك بعد استغلال بعض الأشخاص لهذه الثغرة خلال جائحة كورونا ونشروا مقاطع فيديو تعليمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، توضح كيفية سرقة هذه السيارات بسهولة.

وقد كان السبب الرئيسي في ذلك، تأخر شركتي كيا وهيونداي في تبني أجهزة منع الحركة الإلكترونية مقارنة بمعظم الشركات المصنعة للسيارات. ففي عام 2011، كانت نسبة السيارات المزودة بهذا الجهاز في هيونداي وكيا لا تتجاوز 17%، مقارنة بنسبة تبلغ 92% في طرازات الشركات المنافسة.

وبحلول عام 2022، ارتفعت هذه النسبة في سيارات هيونداي وكيا لتصل إلى 84%، ولكنها كانت أقل من متوسط السوق الذي وصل إلى 96% في هذا العام.

وقد أدى ذلك إلى ارتفاع حاد في حوادث سرقة سيارات كيا وهيونداي حتى بعد طرح برنامج مكافحة السرقة لحمايتها. وبحلول النصف الثاني من عام 2023، كانت حوادث سرقة طرز هيونداي وكيا أعلى بمقدار 11 مرة من حوادث السرقة في النصف الأول من عام 2020، وذلك فقًا لتقرير معهد بيانات خسائر الطرق السريعة.

ولا تزال مشكلة سرقة سيارات هيونداي وكيا قائمة حتى بعد إطلاق تحديثات برمجية لحمايتها، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى عدم تثبيت التحديثات في كل طراز من طُرز كيا وهيونداي التي تعاني المشكلة، إذ كشف تقرير معهد (HLDI) أنه حتى منتصف يوليو الماضي قد ثبتت نسبة تبلغ 60% من السيارات المؤهلة فقط التحديثات، ويعني ذلك أن نسبة تبلغ 40% لم تثبت التحديثات حتى الآن.

ومع ذلك كشف التقرير أيضًا أن حالات سرقة سيارات هيونداي وكيا لا تزال مرتفعة، حتى في السيارات التي ثبتت التحديثات، ويشير ذلك إلى أن وجود عوامل أخرى تساهم في استمرار هذه المشكلة، وأن الحلول المقترحة حتى الآن غير كافية.

هل يوجد حل مثالي لهذه المشكلة؟

لم تنجح التحديثات البرمجية وحدها في حل مشكلة سرقة سيارات هيونداي وكيا بشكل كامل، إذ لا يزال بعض مالكي هذه السيارات يتعرضون للسرقة حتى بعد تثبيت تحديثات برنامج مكافحة السرقة، مثل جوناثان ميلر، البالغ من العمر 32 عامًا من لاس فيجاس، الذي سرقت سيارته بعد مدة وجيزة من تثبيت تحديثات البرنامج.

وقال ميلر إنه كان يستخدم (قفل عجلة القيادة) steering wheel lock، لحماية سيارة هيونداي (إلنترا 2015) من السرقة، ولكنه أصبح مرتاحًا بعد تحديث البرنامج في عام 2023 وتوقف عن استخدام القفل، ومع ذلك، قال إنه حرص على قفل سيارته كل ليلة بمفتاحه، وفي أوائل يونيو الماضي، استيقظ ميلر ليكتشف أن سيارته قد سُرقت.

أكد مايكل بروكس، المدير التنفيذي لمركز سلامة السيارات – هو منظمة غير ربحية تعمل على مناصرة قضايا سلامة السيارات – أن تجربة ميلر ليست حالة فردية، بل تعكس مشكلة أوسع تتمثل في استمرار سرقة سيارات هيونداي وكيا حتى بعد تثبيت تحديث البرنامج.

وأشار بروكس إلى أن وجود عدة أسباب محتملة لاستمرار سرقة هذه السيارات، تشمل ابتكار اللصوص لطرق جديدة، أو وجود تداخل بين برامج السيارات الأصلية وبرامج الحماية الإضافية التي يثبتها المستخدمون، مما يستدعي من الشركتين إجراء تحقيق شامل وإيجاد حلول أكثر فعالية لهذه المشكلة.

وقد كشف تقرير معهد (HLDI) أن حوادث السرقة ما تزال مستمرة بعد تثبيت تحديث البرنامج، لأن تحديث برنامج مكافحة السرقة في سيارات هيونداي وكيا مرتبط بشكل مباشر باستخدام المفتاح الذكي لقفل السيارة، وفي حالة قرر مالك السيارة استخدام مفتاح الباب التقليدي لأي سبب من الأسباب فالبرنامج لن يكون فعالًا، مما يشير إلى ثغرة أمنية في النظام.

بالإضافة إلى ذلك، كشف التقرير أيضًا عن زيادة ملحوظة في حوادث التخريب للسيارات التي ثُبت فيها التحديث مقارنة بتلك التي لم يُثبت فيها التحديث، إذ ارتفعت هذه الحوادث بنسبة بلغت 61%، وهو ما يعادل تقريبًا نسبة الانخفاض في حوادث سرقة السيارة بالكامل.

وتعليقًا على ارتفاع حالات السرقة أصدرت شركة كيا بيانًا رسميًا قالت فيه: “نواصل اتخاذ إجراءات شاملة لتعزيز أمان سيارتنا للحفاظ على سلامة عملائنا”. ودعت مالكي سياراتها إلى تثبيت تحديثات برنامج مكافحة السرقة للاستفادة من أحدث معايير الأمان المتاحة.

وأكدت شركة هيونداي في بيان أيضًا التزامها بالإجراءات الشاملة التي نتخذها لمساعدة العملاء والمجتمعات المتضررة من السرقات المستمرة التي طالت بعض طُرز سياراتها خاصة تلك التي صدرت خلال المدة الممتدة من عام 2011 إلى عام 2022.

لذلك حتى الآن لم يظهر حل مثالي لهذه المشكلة، ولكن من المحتمل أن تنخفض معدلات سرقات سيارات هيونداي وكيا مع استمرار تثبيت التحديثات الأمنية في المزيد من السيارات. وعلاوة على ذلك، كانت موجة انتشار حوادث السرقة خلال السنوات الماضية جزءًا من توجه انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال جائحة كورونا، إذ أظهرت مقاطع فيديو انتشرت عبر تيك توك ويوتيوب مدى سهولة سرقة هذه السيارات، والكثير ممن كانوا يقومون بالسرقة لم يكونوا لصوص سيارات محترفين، ومن ثم، فمن المتوقع أن تتلاشى هذه الظاهرة تدريجيًا.