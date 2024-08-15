ميتا تغلق أداة تتبع المعلومات المضللة CrowdTangle

تعرضت ميتا لانتقادات شديدة من الأكاديميين والباحثين والسياسيين والمنظمين فيما يتعلق بأداة CrowdTangle المستخدمة للتحقيق في انتشار العنف والمعلومات السياسية المضللة والروايات الكاذبة عبر فيسبوك وإنستاجرام.

وقبل أقل من ثلاثة أشهر من الانتخابات الأمريكية، قررت عملاقة التواصل الاجتماعي إغلاق CrowdTangle.

وقال براندي جوركينك، المدير التنفيذي لتحالف أبحاث التكنولوجيا المستقلة: “قررت ميتا إيقاف واحدة من الأدوات الفضلى المتوفرة للمجتمع المدني لرصد خطاب الكراهية والتدخل في الانتخابات”.

وقد وقع أكثر من 50 ألف شخص على رسائل وعرائض تحث ميتا على وقف خططها، أو على الأقل الانتظار لمدة ستة أشهر، وفقًا لمؤسسة موزيلا.

ويقول المنظمون، ويشمل ذلك المفوضية الأوروبية ومجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونجرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إن إغلاق CrowdTangle الآن قد يكون محفوفًا بالمخاطر نظرًا إلى مدى فائدتها في مساعدة الباحثين على تحديد التهديدات الأمنية والمعلومات المضللة، وخاصة في الانتخابات.

وأعطت CrowdTangle للباحثين والصحفيين لمحة عن كيفية عمل خوارزميات فيسبوك وإنستاجرام وكيفية انتشار المعلومات الكاذبة.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، بدأت ميتا بتقييد الأداة والتوقف عن قبول مستخدمين جدد.

ورفضت متحدثة باسم ميتا التعليق على إغلاق CrowdTangle، ووجهت إلى تدوينة تتعلق بأداة جديدة تسمى Content Library. وتقول ميتا إن Content Library شاملة وتوفر صورة فضلى لما يحدث عبر منصاتها.

وقال نيك كليج، رئيس الشؤون العالمية في ميتا، إنه يأمل أن ينظر الناس إلى Content Library بصفتها جهدًا حسن النية قد يؤدي إلى موجة من الأبحاث الجديدة والمثيرة للاهتمام.

وتطالب ميتا الباحثين بتقديم طلب من أجل الوصول إلى Content Library ويجب أن يكونوا من مؤسسات أكاديمية أو غير ربحية مؤهلة تسعى إلى إجراء أبحاث علمية أو تتعلق بالمصلحة العامة.

ويُعد هذا الوصول محدودًا جدًا مقارنةً بما قدمته ميتا مع CrowdTangle.

ورحب الباحثون بالتحسينات التي أدخلتها ميتا على الأداة الجديدة Content Library، مع أنها لا تكاد تسد الفجوة الكبيرة التي خلفها إغلاق CrowdTangle.

وطور براندون سيلفرمان ومات جارمور أداة CrowdTangle في عام 2011، وعرضاها على الناشرين الرقميين، مثل BuzzFeed و CNN و Vox.

واشترت فيسبوك الأداة في عام 2016 وسمحت للباحثين وشركاء الإعلام الآخرين باستخدامها مجانًا.

وكانت هذه المرة الأولى التي توفر فيها إحدى الشبكات الاجتماعية الكبرى أداة للجمهور لرصد الاتجاهات في الوقت الحقيقي.

وسرعان ما اكتشف الباحثون والصحفيون أن الأداة مفيدة جدًا في تتبع المحتوى الكاذب، ويشمل ذلك عمليات التأثير الروسية، والحسابات المرتبطة بنظرية مؤامرة QAnon والمعلومات الخطأ المتعلقة بفيروس كورونا.

واستخدم الأكاديميون والصحفيون والشركات CrowdTangle على مر السنين، وغطوا موضوعات عديدة.

ونشر التحالف من أجل أبحاث التكنولوجيا المستقلة موقعًا إلكترونيًا يحيي ذكرى العمل الذي أنجزته الأداة.