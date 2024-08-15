لماذا لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل محل المعلمين؟

كشفت دراسة حديثة مفاجأة حول تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي في أداء الطلاب، فبدلًا من تحسين النتائج، تبين أن طلاب المدارس الثانوية الذين استخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي في التحضير لامتحانات الرياضيات حققوا نتائج أسوأ مقارنة بزملائهم الذين لم يلجؤوا إليها.

وقد سلطت هذه الدراسة الضوء على التوقعات المثالية التي يرسمها المتفائلون، الذين يتوقعون أن يكون الذكاء الاصطناعي معلمًا شخصيًا لكل طالب، إذ أثبت أن إدماج هذه التقنية في العملية التعليمية ليس بالأمر السهل.

فمنذ ظهور ChatGPT، واجه المعلمون تحديات كبيرة في كيفية التعامل مع هذه التقنيات الجديدة، إذ خشي الكثيرون من انتشار الغش، في حين يرى آخرون إمكانية الاستفادة منها بطريقة إيجابية. وقد حظرت بعض المدارس هذه الأدوات تمامًا، في حين سمحت مدارس أخرى للطلاب باستخدامها إذا كشفوا عن استخدامها.

وردًا على النظريات القائلة إن الذكاء الاصطناعي التوليدي يعمل بشكل أفضل كمعلم، أطلق سلمان خان، مؤسس أكاديمية خان، مشروعًا تجريبيًا لروبوت تعليمي يستند في عمله إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي يُسمى (Khanmigo) لمساعدة الطلاب والمعلمين.

وقالت الأكاديمية إن الروبوت مصمم لمساعدة الطلاب في حل المشكلات بأنفسهم، وليس لإعطائهم إجابات مباشرة، على سبيل المثال، إذا واجه الطالب صعوبة في فهم مفهوم معين، يمكن لروبوت Khanmigo تقديم شرح مبسط أو أمثلة توضيحية، كما يمكنه أيضًا اقتراح مصادر تعليمية إضافية مثل مقاطع الفيديو أو التمارين التفاعلية.

وقد تطوع المعلمون في المدارس الابتدائية في مدينة (نيوارك) Newark – حيث يوجد أكبر نظام مدارس عامة في نيوجيرسي – لاختبار روبوت (Khanmigo) العام الماضي، وكانت ردود أفعالهم مختلطة.

إذ أخبر أحد المعلمين صحيفة نيويورك تايمز أن (Khanmigo) يمكن أن يكون مساعدًا مفيدًا في عملية التدريس، في حين شعر آخرون بالإحباط من ميل الروبوت إلى إعطاء إجابات سريعة، وأحيانًا إجابات غير صحيحة.

وقد جَرب خلال العام الدراسي الماضي، روبوت (Khanmigo) في الفصول الدراسية في نيوارك وفي جميع أنحاء الولايات المتحدة، ما يصل إلى 65 ألف طالب ومعلم، والآن، تستعد المرحلة التجريبية للبرنامج لدخول عامها الثاني، ومن المتوقع أن تشهد هذه المرحلة توسعًا أكبر في نطاق التجربة.

الذكاء الاصطناعي كمعلم مساعد في الرياضيات:

كشفت دراسة حديثة أجرتها كلية (وارتون) Wharton، في جامعة بنسلفانيا، عن دور الذكاء الاصطناعي التوليدي في تحسين أداء الطلاب في حل المسائل الرياضية، إذ أظهرت الدراسة أن الطلاب الذين استعانوا بأدوات الذكاء الاصطناعي حققوا نتائج أفضل في المراحل التدريبية.

ولكن سرعان ما تلاشت هذه النتائج الإيجابية عند انتقال الطلاب إلى بيئة الامتحانات، حيث لا يُسمح باستخدام هذه الأدوات. فبدلًا من تعزيز فهمهم للمادة، لجأ العديد من الطلاب إلى استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة سريعة للحصول على الإجابات الجاهزة، مما أدى إلى تراجع أدائهم بنحو ملحوظ.

ولدراسة أداء الطلاب، اختبر الباحثون ثلاث مجموعات من الطلاب الذين يستعدون لامتحان الرياضيات. شارك ما يقرب من 1000 طالب في الصف التاسع والعاشر والحادي عشر في أربع جلسات مدتها 90 دقيقة.

وقسم الباحثون الطلاب إلى ثلاث مجموعات، المجموعة الأولى: استخدمت الكتب المدرسية كمرجع أساسي، والمجموعة الثانية: استخدمت أداة ذكاء اصطناعي تقدم إجابات مباشرة، والمجموعة الثالثة: استخدمت أداة ذكاء اصطناعي مُجهزة خصوصًا بناءً على طلب المعلمين لتقديم إرشادات خطوة بخطوة لحل المشكلات بدلًا من إعطاء الإجابة مباشرة.

وأظهرت النتائج أن المجموعة التي اعتمدت على الأداة التي تقدم التوجيهات خطوة بخطوة حققت أفضل أداء مستدام، في حين عانت المجموعة التي اعتمدت على الإجابات الجاهزة من تراجع كبير في الأداء في الامتحانات.

وقد حذرت همسة باستاني، الأستاذة المساعدة في كلية وارتون والباحثة التي قادت الدراسة، من مخاطر الإفراط في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم. وقالت باستاني في تصريح لموقع Axios: “إن مجرد منح الطلاب وصولًا غير مقيد إلى هذه التقنيات قد يدفعهم إلى الاعتماد عليها بشكل كبير، مما يؤثر سلبًا في قدرتهم على التفكير النقدي وحل المشكلات بشكل مستقل”.

وقد أيدت كريستين دي سيربو، كبيرة مسؤولي التعلم في أكاديمية خان، وجهة نظر باستاني، إذ أكدت أهمية تقديم إرشادات واضحة للطلاب حول كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. وقالت: “أظهرت تجاربنا أن التغييرات البسيطة في كيفية توجيه هذه الأدوات يمكن أن تؤثر بشكل كبير في تجربة تعلم الطلاب”.

الذكاء الاصطناعي لن يحل محل المعلم:

أكد المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات، وهو منظمة مهنية أمريكية تركز في تحسين تعليم الرياضيات في جميع المستويات التعليمية، أيضًا أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة مساعدة في عملية التعليم، ولكن لا يمكن أن يحل محل دور المعلم في بناء الجسور المعرفية لدى الطلاب.

ووافقت باستاني على هذا الرأي، مشيرة إلى أن كيفية إدماج الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية بطريقة فعالة لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسة.

الجانب الآخر:

أظهرت الدراسات الحديثة إمكانية كبيرة لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي كأداة تعليمية فعالة، خاصة في المناطق التي تعاني نقصًا في المعلمين المؤهلين. فقد أشارت الباحثة باستاني إلى إمكانية توظيف هذه التقنية في البلدان النامية، حيث يمكن أن تساهم في توفير تعليم ذي جودة للطلاب.

وأكدت باستاني الجانب الإيجابي للذكاء الاصطناعي التوليدي، إذ يمكن أن يوفر فرصًا تعليمية متساوية لكثير من الطلاب حول العالم. ومع ذلك، أشارت إلى أهمية توجيه الطلاب للاستفادة المثلى من هذه التقنية، وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في عملية التعلم بدلًا من الاعتماد على النسخ واللصق.

ويتوافق هذا الرأي مع تصريحات سلمان خان، مؤسس أكاديمية خان، الذي أكد أهمية الذكاء الاصطناعي التوليدي في توفير تجارب تعليمية مخصصة للطلاب، سواء في البلدان المتقدمة أو النامية.

الخلاصة:

يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمثل أداة واعدة في مجال التعليم، ولكن يجب استخدامه بحكمة وبالتكامل مع الجهود البشرية. ففي حين تساهم هذه التقنية بشكل كبير في توفير فرص تعليمية متساوية للجميع، فإن دور المعلم في توفير التوجيه الشخصي وتشجيع الطلاب على التفكير الإبداعي والتحليلي لا يزال ضروريًا لضمان جودة العملية التعليمية.