كيف يمكنك اكتشاف الصور المولّدة بالذكاء الاصطناعي؟

مع استمرار تطور تكنولوجيا إنشاء الصور أصبح تعلم كيفية تمييز الصور المولّدة بالذكاء الاصطناعي ضروريًا حتى لا تخدعك الصور المزيفة، إذ يكون الأمر خطيرًا عندما ينشر بعض المستخدمين معلومات مضللة من خلال هذه الصور.

تسعى الشركات التي تطور مولدات الصور بالذكاء الاصطناعي إلى وضع علامة مائية على الصور المنتجة بالذكاء الاصطناعي، لكننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد، لذلك لا بد من البحث عن طرق أخرى لتحديد الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي.

في هذا المقال، سنذكر بعض النصائح لمساعدتك في اكتشاف الصور المصممة بالذكاء الاصطناعي عندما تظهر أمامك في أثناء تصفح الويب أو وسائل التواصل الاجتماعي:

طرق كشف الصور المولّدة بالذكاء الاصطناعي

هناك عدة طرق يمكن من خلالها اكتشاف أن الصورة التي تظهر أمامك مولدّة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، ومنها:

1- عد الأصابع:

مع أن الذكاء الاصطناعي يتحسن باستمرار في مجال توليد الصور فإنه ما يزال غير قادر على تقديم نتائج مثالية خاصةً فيما يتعلق بالتفاصيل الصغيرة، ومن أشهر أخطاء أدوات إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي هو أن الصور البشرية يكون لها عدد غير صحيح من الأصابع، وقد تبدو بقية أجزاء الصورة مقنعة للوهلة الأولى، ولكن بمجرد النظر إلى اليدين، ستلاحظ وجود ستة أو سبعة أو ثمانية أصابع في كل منهما، أو قد يظهر العكس، كأن تتضمن اليد ثلاثة أصابع، وغالبًا ما تكون الأيدي مشوهة، وقد ترى أحيانًا شخصًا لديه طرف إضافي مثل ذراع ثالثة.

ومع أن الأصابع هي أشهر أخطاء الذكاء الاصطناعي، فإن مشاكله لا تتوقف عند اليدين، فكثيرًا ما ينشىء أنماطًا متكررة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتفاصيل البشرية مثل الأسنان، إذ يكون هناك الكثير منها، أو تبدو مشوهة بطريقة غير اعتيادية.

2- الانتباه إلى امتزاج العناصر :

عند التركيز في الصور المصممة بالذكاء الاصطناعي، يمكن أن تلاحظ امتزاج الأشياء بطريقة غير متسقة، ويشبه هذا ما يحدث في الأصابع، ولكن يمكن أن يحدث مع العديد من العناصر الأخرى للصورة، مثل الملابس التي تمتزج مع اليد، والعينين اللتين تظهران بطريقة غريبة كما في الصورة التالية التي تظهر فيها عيون إحدى الفتيات بنحو غريب.

3- تقييم الكتابة:

يمكن للذكاء الاصطناعي إنشاء النصوص، لكنه غالبًا لا يستطيع الكتابة بنحو جيد على الصور، وغالبًا تبدو صور الذكاء الاصطناعي التي تتضمن نصوصًا – غريبة، ففي بعض الأحيان تختلط الحروف فلا يظهر الكلام كما هو مطلوب.

في الوقت الحالي، تتحسن قدرة أدوات الذكاء الاصطناعي بسرعة على إنشاء النصوص داخل الصور، ولكن من المهم معرفة أن هذه الصور تظهر بنحو أفضل عندما تطلب من أداة الذكاء الاصطناعي كتابة جملة محددة في الصورة مثل: عيد ميلاد سعيد، بدلًا من إعطائه أمرًا عامًا مثل: اكتب معايدة على صورة كعكة، ففي الغالب ستظهر في الحالة الثانية أخطاء تدل بوضوح على أن الصورة مولدة بالذكاء الاصطناعي إذا لم تُعدّل.

4- ملاحظة اللمعان:

بعد النظر إلى مجموعة واسعة من الصور المصممة بالذكاء الاصطناعي، ستبدأ بملاحظة أن كل شيء في هذه الصور لامع، إذ غالبًا تكون ألوان هذه الصور مفرطة الإشباع أو تتميز بإضاءة عالية؛ مما يجعلها تبدو لامعة.

مع أن هذه النصائح قد تكون مفيدة للكشف عن الصور المصممة بالذكاء الاصطناعي، فإن تقنية الذكاء الاصطناعي مستمرة في التقدم، وقد تصبح هذه النصائح عديمة الفائدة في المستقبل القريب. ومع أن النصائح المذكورة سابقًا مفيدة حاليًا للصور البشرية، فقد يكون من الصعب تحديد الصور الفنية المنشأة بالذكاء الاصطناعي؛ إذ يمكن أن تحتوي هذه الصور على العديد من العيوب المذكورة أعلاه، ولكن من السهل إخفاء تلك العيوب بإجراء بعض التعديلات الطفيفة.