سامسونج تتيح ميزة “دائرة البحث” للمزيد من أجهزتها

أعلنت شركة سامسونج توسيع نطاق ميزة “دائرة البحث Circle to Search” لتشمل مجموعة من هواتف Galaxy A المتاحة في الأسواق.

وكانت الشركة قد أطلقت هذه الميزة أول مرة بالتعاون مع جوجل في هواتف Galaxy S24 في وقت سابق من هذا العام، إذ كانت سلسلة S24 أولى الأجهزة التي حصلت على هذه الميزة قبل توفرها في هواتف بكسل الخاصة بجوجل.

وتتيح ميزة “Circle to Search” للمستخدمين رسم دائرة حول أي عنصر أو تحديده أو تظليله في شاشة الهاتف للبحث عنه باستخدام محرك البحث جوجل، والحصول على نتائج بحث ملائمة ذات جودة عالية، وتعمل هذه الميزة اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي.

وستبدأ سامسونج توفير هذه الميزة لهواتف Galaxy A55 و A54 و A35 و A34، على أن تشمل التوسعات المستقبلية أيضًا سلسلة الأجهزة اللوحية Galaxy Tab S9 FE.

ومنذ إطلاقها في فبراير الماضي، شهدت ميزة “دائرة البحث Circle to Search” عدة تحسينات، ومنها دعم الترجمة الكاملة للصفحات، والمساعدة في الواجبات المنزلية، ومسح رموز QR والباركود.

ومن المقرر أن تضيف سامسونج ميزة البحث الصوتي إلى هذه الأداة قريبًا، مما سيمكّن المستخدمين من العثور على المقاطع الصوتية والموسيقية من خلال تشغيلها أو غنائها أو حتى دندنتها.

وصرّح تي إم روه، رئيس قسم تجربة الأجهزة المحمولة في سامسونج: “تفتح هذه التحديثات إمكانيات جديدة لسلسلة Galaxy A وسلسلة Galaxy Tab S9 FE، وتعزز التزامنا بتقديم التكنولوجيا المتقدمة لمزيد من مستخدمي جالاكسي. نحن ملتزمون بجلب أفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي لفئة أوسع من المستخدمين، مما يمكنهم من العمل بكفاءة أكبر، والإبداع بحرية، والاستمتاع بتفاعلات أكثر ثراءً وتخصيصًا مع أجهزتهم”.

ومع ذلك، تظل العديد من المزايا الجديدة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي موجودة بنحو حصري في الأجهزة الراقية المرتفعة الثمن.