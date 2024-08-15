روبوت الدردشة الذي يعرف كل شيء عنك.. هل هذا المستقبل الذي نريده؟

تخيل عالمًا تعيش فيه حيث يكون لديك مساعد شخصي رقمي على مدار الساعة، يعرف كل ما تريد وما تحتاج إليه قبل أن تطلبه، ولكن هذا المساعد الرقمي ليس مجرد أداة للبحث عن المعلومات، بل هو صديق، أو مستشار يؤثر في قراراتك. هذا هو الوعد الذي تقدمه لنا روبوتات الدردشة التي تستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل: Gemini من جوجل و ChatGPT.

لذلك يشهد القطاع التقني سباقًا محمومًا بين كبرى الشركات لتطوير أفضل روبوت دردشة، وفي هذا السياق، أعلنت جوجل يوم الثلاثاء مجموعة من المزايا الجديدة في روبوتها (Gemini)، تهدف إلى جعل الروبوت أكثر ذكاءً وتخصيصًا.

وتمثل هذه الخطوة جزءًا من توجه أوسع تتبناه كبرى شركات التقنية لجعل روبوتات الدردشة الخاصة بها أكثر شخصية من خلال منحها الوصول إلى المزيد من بيانات المستخدم.

إذ حذت آبل ومايكروسوفت حذو جوجل، وعملت الشركتان أيضًا على دمج المعرفة العامة الشاسعة للنماذج اللغوية الكبيرة مع البيانات الشخصية للمستخدمين، وتهدف هذه الخطوة إلى تطوير مساعدي ذكاء اصطناعي أكثر ذكاءً وتخصيصًا.

ولكن ما الذي يجعل ربط روبوتات الدردشة بالبيانات الشخصية خطوة بالغة الأهمية، وهل يمكن للشركات العملاقة مثل جوجل وآبل ومايكروسوفت تحقيق التوازن بين تطوير روبوتات أكثر ذكاءً لتلبي احتياجات المستخدمين وفي الوقت نفسه تحمي الخصوصية؟

أولًا؛ ما مدى أهمية ربط روبوتات الدردشة بالبيانات الشخصية؟

في البداية، كانت روبوتات الدردشة التي تستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي، تمتلك قاعدة معرفية واسعة عن العالم، لكنها كانت تفتقر إلى المعرفة بالتفاصيل الشخصية للمستخدم.

واليوم تشهد هذه الروبوتات تطورًا ملحوظًا، إذ تسعى الشركات إلى سد هذه الفجوة من خلال منح هذه الروبوتات القدرة على الوصول إلى المزيد من البيانات الشخصية المخزنة في أجهزة المستخدمين، وتهدف هذه الخطوة إلى جعل روبوتات الدردشة أكثر فهمًا لاحتياجاتنا وتفضيلاتنا الشخصية، مما يفتح آفاقًا جديدة لتطبيقات واسعة في حياتنا اليومية.

جوجل تعزز قدرات Gemini بالوصول إلى البيانات الشخصية:

تقود جوجل هذا التوجه عن طريق السماح لروبوتها (Gemini) بالوصول إلى مجموعة واسعة من بيانات المستخدمين الشخصية.

إليك أهم المزايا التي قدمتها جوجل في روبوتها وتعتمد على البيانات الشخصية:

مزية (دائرة البحث) Circle to Search : التي تتيح للمستخدمين بطرح أسئلة مباشرة على Gemini حول أي محتوى يظهر في شاشة هواتفهم الذكية، وذلك ببساطة من خلال رسم دائرة حول هذا المحتوى.

التي تتيح للمستخدمين بطرح أسئلة مباشرة على Gemini حول أي محتوى يظهر في شاشة هواتفهم الذكية، وذلك ببساطة من خلال رسم دائرة حول هذا المحتوى. مزية (Pixel Screenshots): التي أعلنتها جوجل يوم الثلاثاء الماضي، والمتوفرة فقط في هواتف هواتف Pixel 9 الجديدة، والتي تتيح لمستخدمي هواتفها تخزين لقطات للشاشة، وسؤال Gemini عن أي معلومات موجودة فيها.

التي أعلنتها جوجل يوم الثلاثاء الماضي، والمتوفرة فقط في هواتف هواتف Pixel 9 الجديدة، والتي تتيح لمستخدمي هواتفها تخزين لقطات للشاشة، وسؤال Gemini عن أي معلومات موجودة فيها. مزية (ملاحظات المكالمات) Call Notes: التي تسجل ملخصات المكالمات الهاتفية، مما يوفر للمستخدمين إمكانية الرجوع إليها في أي وقت.

التي تسجل ملخصات المكالمات الهاتفية، مما يوفر للمستخدمين إمكانية الرجوع إليها في أي وقت. إضافات جديدة: قدمت جوجل أيضًا إضافات جديدة تسمح لروبوت (Gemini) بسحب البيانات من خدماتها الأخرى، بما يشمل: التقويم وتطبيق الملاحظات (Keep) ويوتيوب ميوزيك، مما يوفر للمستخدمين تجربة أكثر شمولية.

وتؤكد جوجل أن جميع عمليات معالجة البيانات المتعلقة بهذه المزايا تحدث في الجهاز، مما يحافظ على بيانات المستخدمين ويمنع إرسالها إلى خوادم الشركة. ولذلك زودت جوجل هواتف Pixel الجديدة بذاكرة كافية لتشغيل أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي بكفاءة. وقالت جوجل أيضًا إنها لا تستطيع الوصول إلى أي من المعلومات التي تولدها مزية (Pixel Screenshots).

وفي حديثها مع موقع (Axios)، عبرت جيني بلاكبورن، نائبة الرئيس لتجربة مستخدم (Gemini) في جوجل، عن تفاؤلها الكبير بمستقبل Gemini، مؤكدة أننا نشهد بداية عصر جديد في مجال الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، أكدت بلاكبورن أن الذكاء الاصطناعي التوليدي لا يزال في طور التطوير، ويحتوي على بعض القيود. مشيرة إلى أن هذا هو السبب وراء مطالبة المساعد دائمًا للمستخدم بتأكيد نيته قبل اتخاذ أي إجراء. ومع ذلك، تعتقد بلاكبورن أن الفوائد التي يقدمها Gemini تفوق بكثير هذه التحديات.

ثانيًا؛ منافسة الشركات لإدماج البيانات الشخصة في روبوتات الدردشة:

يشبه نهج جوجل في مزية لقطات الشاشة (Pixel Screenshots) في هواتفها الجديدة، ما تسعى إليه مايكروسوفت مع (Recall)، وهي المزية المميزة للجيل القادم التي من الحواسيب المحمولة التي تعمل بنظام ويندوز 11، ضمن مبادرة (كوبايلوت بلس).

وتعتمد كلتا الشركتين على تحليل لقطات الشاشة لفهم سلوك المستخدم وتقديم اقتراحات أو إجابات ذكية. ومع ذلك، تختلف خطط كل منهما في التنفيذ، إذ تركز جوجل في استخدام لقطات الشاشة لتوفير معلومات محددة بناءً على سياق الاستخدام، في حين تسعى مايكروسوفت إلى بناء قاعدة بيانات ضخمة من لقطات الشاشة لتحليلها واكتشاف الأنماط واستخلاص رؤى أعمق حول سلوك المستخدم.

وقد أثارت خطط مايكروسوفت بخصوص مزية (Recall) جدلاً واسعًا حول الخصوصية، مما دفع الشركة إلى تأجيل إطلاقها وإجراء بعض التعديلات عليها. وأعلنت مايكروسوفت أنها ستمنح المستخدمين المزيد من التحكم في البيانات التي ستُجمع، إذ يمكنهم اختيار التطبيقات والمواقع التي يرغبون في التقاط لقطات شاشة لها.

آبل والخصوصية:

بعد عامين من الانتظار تقريبًا، دخلت شركة آبل أخيرًا سباق الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع إعلانها في شهر يونيو الماضي مزايا (Apple Intelligence) الجديدة.

ولكن لم تطلق آبل على (Apple Intelligence) اسم نظام الذكاء الاصطناعي، وإنما أطلقت عليه اسم (نظام الذكاء الشخصي) Personal Intelligence، لأنه يركز في فهم السياق الشخصي للمستخدم لتزويده بالمعلومات ذات الصلة.

ومع ذلك قالت آبل إنها وضعت الخصوصية نصب عينيها في تصميم (Apple Intelligence)، مما يعني مشاركة أقل قدر ممكن من البيانات مع أي جهة، حتى شركة آبل نفسها، إذ تعمل معظم مزايا (Apple Intelligence) في الجهاز مباشرةً.

وعند الحاجة إلى المزيد من قوة المعالجة، سيرسل (Apple Intelligence) الاستفسارات وبيانات المستخدمين إلى منصة حوسبة سحابية تابعة لآبل تطلق عليها اسم (Private Cloud Compute)، تتيح له الاستفادة من قوة معالجة كبرى قائمة على خوادم الشركة، ولكن مع تطبيق معايير الحماية والخصوصية في التعامل مع بيانات المستخدمين، إذ لا تُخزن أبدًا في خوادم آبل.

وللوصول إلى هذا النهج من حماية الخصوصية، طرحت الشركة مزايا الذكاء الاصطناعي الخاصة بها على مدار العام المقبل، بشكل أبطأ من منافسيها، وعلاوة على ذلك قررت تأجيل إطلاق المزايا الجديدة في أوروبا. ويعود ذلك إلى عدم وجود قوانين تنظيمية واضحة في القارة الأوروبية تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات الشخصية.

ميتا تمتلك الورقة الرابحة:

عند الحديث عن استخدام البيانات الشخصية لتطوير روبوتات الذكاء الاصطناعي، سنجد أن شركة (ميتا) Meta، تمتلك الورقة الرابحة هنا، إذ تمتلك الشركة كمًّا ضخمًا للغاية من البيانات الشخصية التي جمعتها عن مليارات المستخدمين لمنصاتها حول العالم ويمكن استخدام تلك البيانات لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقد أعلنت ميتا نيتها استخدام البيانات المنشورة علنًا في منصاتها مثل إنستاجرام لتدريب نماذجها اللغوية، وهو ما أثار حفيظة المنظمين الأوروبيين الذين أعربوا عن قلقهم بشأن الآثار المترتبة على هذه الممارسة على خصوصية المستخدمين. وفي مواجهة هذا الانتقاد، قالت ميتا إنها لن تطرح نماذج الذكاء الاصطناعي المتعددة الوسائط الخاصة بها في أوروبا.

ثالثًا؛ هل يمكن تطوير روبوتات الدردشة وحماية الخصوصية؟

يُعدّ تحقيق التوازن بين تطوير روبوتات الدردشة باستخدام البيانات الشخصية وحماية خصوصية المستخدمين، تحديًا كبيرًا تواجهه الشركات العملاقة مثل جوجل وآبل ومايكروسوفت. ولكن هذا التوازن ضروري لضمان أن يكون مستقبل الذكاء الاصطناعي مفيدًا للجميع.

ويوجد بعض العوامل التي تساعد في تحقيق هذا التوازن، والتي تشمل:

الشفافية: يجب على الشركات أن تكون شفافة تمامًا بشأن البيانات التي تجمعها وكيف تستخدمها. ويجب أن يكون لدى المستخدمين القدرة على فهم كيفية عمل الروبوتات الذكية وكيف تتعامل مع بياناتهم.

يجب على الشركات أن تكون شفافة تمامًا بشأن البيانات التي تجمعها وكيف تستخدمها. ويجب أن يكون لدى المستخدمين القدرة على فهم كيفية عمل الروبوتات الذكية وكيف تتعامل مع بياناتهم. السيطرة على البيانات: يجب أن يكون لدى المستخدمين سيطرة كاملة على بياناتهم الشخصية، وأن يكونوا قادرين على حذفها أو تعديلها في أي وقت.

يجب أن يكون لدى المستخدمين سيطرة كاملة على بياناتهم الشخصية، وأن يكونوا قادرين على حذفها أو تعديلها في أي وقت. اللوائح التنظيمية: تؤدي اللوائح التنظيمية دورًا حاسمًا في حماية خصوصية المستخدمين، لذلك يجب أن تكون هناك قوانين واضحة تحدد كيفية جمع البيانات واستخدامها.

تؤدي اللوائح التنظيمية دورًا حاسمًا في حماية خصوصية المستخدمين، لذلك يجب أن تكون هناك قوانين واضحة تحدد كيفية جمع البيانات واستخدامها. الأخلاقيات: يجب على الشركات أن تتبنى مبادئ أخلاقية واضحة في تطوير الروبوتات الذكية، وأن تضمن استخدام هذه الروبوتات لأغراض إيجابية.

رابعًا، هل نحن مستعدون لاستقبال هذا المستقبل؟

لا شك أن خطوة إدماج البيانات الشخصية في تطوير روبوتات الدردشة تقدم العديد من الفوائد، التي تشمل: تسهيل إنجاز المهام اليومية بكفاءة عالية، وتعزيز الإبداع، وكذلك المساعدة في حل المشكلات.

ولكن، هناك جانب مظلم لهذه الخطوة لا يمكن تجاهله. فمع قدرة روبوتات الدردشة على جمع كميات ضخمة من البيانات الشخصية وتحليلها، تثار العديد من المخاوف حول الخصوصية، وكيفية تأمين بياناتنا الشخصية التي نشاركها مع هذه الروبوتات؟ وهل يمكن استخدام هذه البيانات لأغراض غير مشروعة، مثل التأثير في قراراتنا وآرائنا؟

علاوة على ذلك، قد يؤدي الاعتماد المفرط على هذه الروبوتات إلى فقدان مهاراتنا وقدراتنا على التفكير بشكل مستقل. فهل هذا هو المستقبل الذي نريده، وهل نحن مستعدون للتخلي خصوصيتنا مقابل الراحة التي تقدمها لنا هذه الروبوتات؟

الخلاصة:

تحمل خطوة إدماج البيانات الشخصية في روبوتات الدردشة في طياتها العديد من الإمكانيات، ولكنها أيضًا تحمل مخاطر كبيرة، لذلك يجب علينا أن نكون حذرين عند التعامل مع هذه الروبوتات، ويجب على الحكومات والشركات أيضًا العمل معًا لتطوير إطار عمل أخلاقي وقانوني لضمان استخدامها بشكل آمن ومسؤول.