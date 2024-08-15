جوجل ميت تطلق تحديثًا شاملًا لمكالمات الفيديو الشخصية

أعلنت جوجل إعادة تصميم شاملة لتجربة مكالمات الفيديو الشخصية عبر خدمة “جوجل ميت Google Meet” في نظامي أندرويد و iOS.

ويشمل هذا التحديث تحسين واجهة المستخدم، والتجربة العامة للمكالمات الشخصية التي لا تتطلب الانضمام عبر روابط الاجتماعات.

ويُعد ذلك من أكبر التحديثات التي تتيحها جوجل بعد إدماج تطبيق Google Duo في “جوجل ميت” قبل نحو عامين.

ويهدف هذا التحديث الجديد إلى تقليل الفجوة بين تجربة المكالمات الشخصية والاجتماعات التقليدية التي ينضم إليها المستخدمون عادةً من خلال النقر على رابط خاص، وذلك من خلال تقديم مزايا وخصائص متقدمة.

وتشمل التحديثات الجديدة واجهة مستخدم محدّثة لشاشة ما قبل المكالمة، مع إضافة أزرار تحكم جديدة في المكالمات في أسفل الشاشة، ويمكن للمستخدمين الآن إجراء دردشة نصية في الوقت الفعلي لمشاركة الروابط أو عند عدم القدرة على التحدث.

وبالإضافة إلى ذلك، تدعم مكالمات الفيديو الآن وضع “الصوت فقط” في أثناء التنقل، وهو وضع قدمته جوجل العام الماضي، كما تتيح جوجل للمستخدمين الوصول إلى الترجمة الفورية المباشرة بأكثر من 70 لغة، مع إمكانية مشاركة الشاشة في نظامي أندرويد و iOS لمشاركة الصور أو مقاطع الفيديو أو العروض التقديمية.

وستتيح جوجل أيضًا ميزة نقل المكالمات، لتحويل المكالمات من الهواتف للأجهزة اللوحية والعكس، لاستئناف المكالمة دون انقطاع عبر جهاز آخر.

ومن المزايا التفاعلية الجديدة إمكانية التعبير عن المشاعر باستخدام الرموز التعبيرية في أثناء المكالمات الجماعية، بالإضافة إلى إضافة مرشحّات وتأثيرات وخلفيات مختلفة.

ومن المتوقع أن تُطرح هذه التحديثات لمكالمات الفيديو عبر جوجل ميت تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة.