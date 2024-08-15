جوجل توسع وصول ملخصات البحث بالذكاء الاصطناعي

قالت جوجل إنها تعمل على توسيع الملخصات المولدة بالذكاء الاصطناعي لاستعلامات البحث لتشمل ستة دول جديدة، بعد شهرين فقط من تراجعها عن بعض القدرات بعد إطلاق مليء بالمشكلات.

وأتاحت عملاقة البحث ميزة AI Overviews – المعروضة في الجهة العلوية لصفحة نتائج البحث قبل الروابط التقليدية للويب – لجميع المستخدمين في الولايات المتحدة في شهر مايو بعد قضاء عام واحد في تجربة إصدار سابق محدود.

وتعرضت جوجل لانتقادات بسبب الميزة على نطاق واسع بعد أن انتشرت لقطات شاشة لإجابات غير دقيقة عبر الإنترنت، مثل وصفة بيتزا أدرجت الغراء بصفته مكونًا، وإجابة تدعي أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مسلم.

واعترفت جوجل بالمشكلات في الميزة، وأعلنت تحديثات للمنتج في أواخر شهر مايو.

وأضافت هذه التحديثات قيودًا على الاستعلامات التي تعرض إجابات الذكاء الاصطناعي وقيدت المحتوى الذي كتبه المستخدم في مواقع، مثل ريديت، من العمل بصفتها مواد مصدر للإجابات.

وقالت هيما بوداراجو، مديرة المنتجات في جوجل: “لدينا ما يكفي من الأدلة للقول إن الجودة تتحسن”.

وأشارت بوداراجو إلى البيانات التي تجمعها جوجل داخليًا، وأظهرت هذه البيانات أن المستخدمين الذين يتمتعون بالوصول إلى الميزة أبلغوا عن مستويات مرتفعة من الرضا.

وتتوفر الآن ميزة AI Overviews في البرازيل والهند وإندونيسيا واليابان والمكسيك وبريطانيا، باللغات المحلية، مثل الهندية والبرتغالية.

وتضيف جوجل أيضًا ارتباطات تشعبية إلى هذه الميزة، ويمكنك النقر فوق النص المرتبط للانتقال إلى مواقع الويب ذات الصلة، بالإضافة إلى تصفح صفحات الويب التي تظهرها جوجل في شاشة العرض الجديدة على الجانب الأيمن.

وتختبر الشركة أيضًا تحديثًا إضافيًا داخليًا من شأنه إضافة روابط مباشرة داخل نص AI Overviews. وتقول جوجل إن الاختبارات المبكرة أظهرت نتائج إيجابية ساعدت في زيادة عدد الزيارات إلى مواقع الناشرين.

وتتضمن المزايا الأخرى التي تجلبها جوجل إلى AI Overviews في Search Lab القدرة على حفظ ملخص البحث بالذكاء الاصطناعي، مما يسمح لك بإعادة النظر في الملخص عند إجراء البحث نفسه. وتخزن الشركة ملخصات البحث بالذكاء الاصطناعي المحفوظة في صفحة اهتماماتك.

وتأتي التحديثات وسط مخاوف عبّرت عنها صناعة الإعلام فيما يتعلق باحتمال خسارة حركة الإحالة من المستهلكين الذين نقروا للوصول إلى مواقع الناشرين عبر الويب.

وقالت بوداراجو إن التحديث الجديد يوفر فائدة ثلاثية لشركة جوجل والمستهلكين والناشرين.

وفي الأسبوع الماضي، قضى قاض أمريكي بأن جوجل تحتكر البحث بطريقة غير قانونية، مما يمهد الطريق أمام محاكمة قد تؤدي إلى تفكيك ألفابت.