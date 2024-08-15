جوجل تواجه خطر التفكيك بعد إدانتها بالاحتكار

تدرس وزارة العدل الأمريكية خيارًا نادرًا قد يؤدي إلى تفكيك شركة “ألفابت”، الشركة الأم لجوجل، وذلك بعد صدور حكم قضائي تاريخي يدين الشركة بالاحتكار في سوق البحث عبر الإنترنت، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرغ الأمريكية نقلًا عن مصادر مطلعة.

ويُعد هذا التحرك من السلطات الأمريكية هو الأول من نوعه بعد محاولات غير ناجحة لتفكيك شركة “مايكروسوفت” قبل عقدين من الزمن.

ومن بين الخيارات الأقل حدة التي قد تنظر فيها وزارة العدل الأمريكية إلزام جوجل بمشاركة المزيد من البيانات مع المنافسين، واتخاذ إجراءات لمنعها من الحصول على مزايا تنافسية غير عادلة في تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي.

وجاءت هذه التطورات بعد أن أصدر القاضي الفيدرالي “أميت ميهتا” حكمًا في الخامس من أغسطس يفيد بأن جوجل تحتكر بنحو غير قانوني سوق البحث عبر الإنترنت، وسوق الإعلانات النصية المتعلقة بالبحث في قضية أقامتها السلطات الأمريكية.

وجاء في نص الحكم إدانة واضحة لجوجل بالاحتكار، وحرصها على اتخاذ إجراءات “للحفاظ على احتكارها”، استنادًا إلى كونها تسيطر على نحو 90% من سوق البحث عبر الإنترنت، و 95% من سوق البحث عبر الهواتف الذكية.

ومع أن جوجل أعلنت نيتها استئناف الحكم، فإن القاضي أمر الجانبين ببدء وضع خطط للمرحلة الثانية من القضية، التي قد تشمل تقديم الحكومة اقتراحات لإجراءات تهدف إلى استعادة المنافسة وكبح الاحتكار، ومنها احتمال تفكيك الشركة.

وقد يشمل هذا التفكيك فصل نظام التشغيل “أندرويد” ومتصفح “كروم”، وهما وحدتان في الشركة ينظر إليهما المسؤولون كأهداف محتملة للتفكيك حال حدوثه، بالإضافة إلى احتمالية فصل منصة “أدووردز” التي تستخدمها جوجل لبيع الإعلانات النصية عبر الإنترنت.

وتشير المصادر إلى أن وزارة العدل قد تسعى أيضًا إلى فرض حظر على العقود الحصرية التي كانت في صلب القضية ضد جوجل، ومنها كون وجود محرك بحثها افتراضيًا في أجهزة الشركات مقابل رسوم سنوية ضخمة.

وتخشى الوزارة من أن هيمنة جوجل على البحث تمنحها ميزة غير عادلة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ومن بين الحلول المقترحة أن تسعى الحكومة الأمريكية إلى منع الشركة من إجبار المواقع الإلكترونية على استخدام محتواها في منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها كشرط للظهور في نتائج البحث.

ومن المتوقع أن تُقدّم خطة الوزارة إلى القاضي ميهتا، الذي سيشرف على تنفيذها. وفي حال تنفيذ خطة التفكيك، فسيكون ذلك أكبر تفكيك لشركة أمريكية منذ تفكيك شركة الاتصالات “AT&T” في الثمانينات.

ولم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية بشأن خطة تفكيك جوجل المحتملة، كما رفض الجانبان التعليق على الأمر.