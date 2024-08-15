جوجل تضيف مزايا جديدة إلى منصتها التعليمية Classroom

احتفلت جوجل بمرور 10 سنوات على إطلاق منصتها التعليمية Classroom، وكشفت الشركة عن مجموعة جديدة من المزايا والأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى تحسين تجربة التعليم للمعلمين والطلاب على حد سواء.

ومن بين هذه المزايا الجديدة توسيع نطاق خاصية “Read Along” المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتشمل لغات جديدة مثل الإسبانية والبرتغالية، بعد أن كانت متاحة فقط باللغة الإنجليزية.

وقدّمت جوجل مزايا جديدة للآباء وأولياء الأمور تساعدهم في متابعة المهام الدراسية القادمة لأبنائهم، ويمكنهم أيضًا الاشتراك في تقارير بريدية تلخص ما سيعمل عليه الطلاب.

ومع ذلك، فإن غالبية التحسينات في منصة Classroom موجهة للمعلمين، وهي تهدف بنحو أساسي إلى تسهيل المهام، وتحسين الوصول إلى البيانات، واستخدام الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.

وفي الأسابيع القليلة المقبلة، سيتوفر مساعد الذكاء الاصطناعي Gemini في منصة Classroom عالميًا بعد انتهاء مدته التجريبية الحالية، من أجل مساعدة المعلمين على تطوير خطط دراسية جديدة، والتحضير لشرح المناهج.

وستوفر الأدوات الجديدة لإدارة الفصول الدراسية للمعلمين قدرات أفضل في تتبع تقدم المجموعات الصغيرة من الطلاب واحتياجاتهم، كما سيحصلون قريبًا على خيارات تقييم أكثر مرونة.

ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود جوجل المستمرة لتعزيز تجربة التعليم باستخدام التقنية والذكاء الاصطناعي، وتقديم حلول مبتكرة تدعم عملية التعلم على مستوى عالمي، خاصة مع الانتشار الواسع النطاق لمنصة Classroom في العديد من الدول حول العالم.