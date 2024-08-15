جوجل تضيف طريقة سهلة لإنشاء جداول البيانات

أصبحت جداول بيانات جوجل أكثر ذكاءً وأسهل في الاستخدام من خلال تمتعها الآن بميزة جديدة تتيح لك تحويل الصفوف الفوضوية إلى جداول أنيقة بنقرة واحدة فقط.

وتأتي هذه الميزة الجديدة بعد إضافة تكامل روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي Gemini إلى جداول البيانات، إلى جانب توفير ميزة تنسيق الجدول في جداول البيانات التي سهلت إنشاء كتل خلايا مستقلة وقابلة للفرز داخل جدول البيانات.

ويُعد هذا التحديث جزءًا من جهود جوجل المستمرة لزيادة سهولة استخدام Google Workspace.

وتستخدم ميزة “التحويل إلى جدول” الجديدة أدوات التشغيل الآلي من جوجل لمساعدتك في إنشاء جداول منظمة من جداول البيانات الفوضوية.

وكل ما عليك فعله هو تحديد نطاق ذي معنى من الخلايا لتقترح عليك جداول البيانات تحويله إلى جدول.

ويمكنك أيضًا معاينة الجدول من خلال التمرير فوق الاقتراح قبل النقر للتأكيد.

وبفضل هذه الميزة، أصبح من السهل الآن إدارة المعلومات دون الحاجة إلى تنسيق كل خلية يدويًا.

وتطرح جوجل ميزة “التحويل إلى جدول” على مرحلتين. وإذا كنت في نطاق الإصدار السريع، فقد تراها في جداول البيانات في الوقت الحالي.

في حين يستطيع مستخدمو نطاق الإصدار المجدول الوصول إلى الميزة بدءًا من تاريخ 4 سبتمبر 2024.

ويستطيع المشتركون الفرديون في Google Workspace، بالإضافة إلى مستخدمي حسابات جوجل الشخصية، الوصول إلى الميزة الجديدة بدءًا من تاريخ 4 سبتمبر 2024.

ويُعد هذا التحديث خطوة أخرى في جعل جداول بيانات جوجل أداة قوية مقارنةً ببرنامج Excel من مايكروسوفت، ويضيف التحديث ميزة جديدة إلى قائمة المزايا المتزايدة، مثل الصيغ والقوالب المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتساعد هذه الوظيفة الجديدة المستخدمين الذين يتعاملون كثيرًا مع مجموعات البيانات الكبيرة على تبسيط العمل.

وتلغي ميزة “التحويل إلى جدول” الحاجة إلى إدخال الخلايا الفردية وتنسيقها، مما يوفر الوقت للأشخاص المشغولين.

ومن المفيد للمستخدمين رؤية جوجل تستخدم الذكاء الاصطناعي لجعل أدواتها أكثر فائدة وسهولة في الاستخدام.

وتعمل جوجل على إبراز خدمات Workspace من خلال الأدوات القوية، مثل الصيغ المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإنشاء القوالب، وتصدير استجابات Gemini إلى جداول البيانات.

وتستمر جداول البيانات باكتساب قوة إضافية طالما أن جوجل تفكر في إدخال طرق جديدة لتحسين الخدمة بالذكاء الاصطناعي.

ويُعد هذا التحديث جزءًا من إستراتيجية جوجل الواسعة لتحويل نفسها إلى شركة ذكاء اصطناعي بمساعدة Gemini الموجود في كل مكان، من جيميل إلى أجهزة كروم بوك و Pixel 9.