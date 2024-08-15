ثردز تسعى إلى توفير المنشورات المؤقتة

تسعى ميتا إلى تطوير ميزة المنشورات السريعة الزوال لصالح منصة ثردز، إذ رُصدت الشركة وهي تطور الميزة الجديدة التي من شأنها أن تسمح للمنشور – بالإضافة إلى جميع ردوده – بالاختفاء خلال مدة قدرها 24 ساعة.

وغالبًا ما تعود التغريدات القديمة من النجوم والمشاهير والسياسيين وغيرهم من الشخصيات العامة لتطاردهم، وتكشف عن آرائهم المحرجة والتعليقات المسيئة والأخطاء في الحكم.

وليس لدى المستخدمين عبر إكس سوى خيارات خارجية لمسح سجل إكس، مثل TweetDeleter و TweetDelete و TweetEraser و Redact وغيرها، في حين أن الميزة التي تطورها ميتا لصالح ثردز قد تقدم حلًا ضمنيًا يتمثل في المشاركات المؤقتة.

وقد يشجع هذا الخيار أولئك الذين يشعرون بالقلق فيما يتعلق باستمرارية محتوى التواصل الاجتماعي على النشر عبر ثردز بدلًا من مجرد المشاهدة.

كما يمكن استخدام هذا الخيار أيضًا للمشاركات العابرة التي لا تُعد جزءًا من جهود بناء العلامة التجارية لمنشئ المحتوى أو المشاركات التي تكون خارج الموضوع العام للحساب.

وكشف التقني والمهندس العكسي كريس ميسينا عن هذه الميزة، وأشار إلى أن هذه المنشورات المؤقتة لن تُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي غير المركزية.

وفي شهر يونيو، تكاملت منصة ثردز مع منصات التواصل الاجتماعي غير المركزية المدعومة ببروتوكول ActivityPub.

ومن خلال تمكين النشر عبر منصات التواصل الاجتماعي غير المركزية من خلال حساب ثردز، تصل المنشورات إلى هذه المنصات، مما يمنح وصولًا إلى جمهور واسع.

ولا تستطيع منصة ثردز في الوقت الحالي حذف المشاركات من منصات التواصل الاجتماعي غير المركزية، ولهذا السبب تظل المشاركات المؤقتة حصرية لمنصة ثردز فقط.

ومن غير المعروف إذا كانت ميتا تخطط في الوقت الحالي لطرح المشاركات المختفية للاختبار على نطاق واسع.

وأكد متحدث باسم ميتا أن الميزة ليست سوى نموذج أولي داخلي ولا تختبر خارجيًا في الوقت الحالي.

وفي حال اختار عدد من مستخدمي ثردز اعتماد المنشورات المختفية، فقد يزيد ذلك جاذبية المنصة؛ لأنها ستكون المكان الوحيد لعرض هذا المحتوى المحدود لمدة محدودة فقط.

وتفوقت ثردز على منصة التواصل الاجتماعي غير المركزية ماستودون مع أكثر من 200 مليون مستخدم نشط شهريًا، مقارنة بماستودون التي يقل عدد مستخدميها النشطين شهريًا عن مليون مستخدم.

وقد يساعد المحتوى الحصري في زيادة جاذبية المنصة المملوكة لشركة ميتا، وقد تساعد هذه الميزة أيضًا في جذب مستخدمين إضافيين يتخلون عن إكس، التي لم تعد تقدم أي نوع من المحتوى السريع الزوال بعد أن أوقفت ميزة Fleets.

Post by @chris View on Threads