تيليجرام تمنح المبدعين طرقًا جديدة لكسب المال

قدمت تيليجرام سلسلة من التحديثات التي تهدف إلى تعزيز تجربة المستخدم وتوفير خيارات جديدة لتحقيق الدخل لمنشئي المحتوى، وذلك احتفالاً بالذكرى السنوية الحادية عشرة لتأسيسها.

والجدير بالذكر أن المنصة تطلق اشتراكات مدفوعة شهريًا يمكن للمستخدمين شراؤها باستخدام العملة الرقمية للتطبيق Stars من أجل الوصول إلى المحتوى الإضافي لمنشئ المحتوى.

ويمكن لمنشئي المحتوى الآن إنشاء روابط دعوة تسمح للمستخدمين بالانضمام إلى قناة مقابل دفعة شهرية عبر العملة الرقمية Stars.

ووفقًا لمنصة تيليجرام، تسمح هذه الميزة لمنشئي المحتوى بفرض رسوم مقابل الوصول الإضافي أو المبكر إلى المحتوى بطريقة مشابهة لمنصة Patreon.

ويمكن لمنشئي المحتوى تحديد سعر المحتوى ويمكنهم تحويل العملة الرقمية Stars إلى مكافآت العملة المشفرة Toncoin أو إعلانات مدعومة.

وتحصل تيليجرام على عمولة من المعاملات التي تتضمن العملة الرقمية Stars، مع أن المنصة لم تحدد المبلغ.

وتطلق تيليجرام أيضًا Star Reactions، مما يسمح للمستخدمين بدعم منشئي المحتوى المفضلين لديهم مباشرةً.

وتشبه Star Reactions ميزة Super Thanks عبر يوتيوب وميزة Tips عبر إكس. ويحصل منشئو المحتوى على 100 في المئة من العملة الرقمية Stars التي يتلقونها عبر ميزة Star Reactions.

وتعتمد المزايا الجديدة على جهود المنصة الحالية لمساعدة منشئي المحتوى في كسب المال.

وفي الشهر الماضي، بدأت المنصة بالسماح لمنشئي المحتوى بنشر المحتوى المدفوع عبر القنوات، وقبل بضعة أشهر، أطلقت المنصة تقاسم عائدات الإعلانات مع منشئي المحتوى.

ويأتي الإعلان الجديد مع وصول تيليجرام إلى 950 مليون مستخدم نشط في الشهر الماضي، وتهدف المنصة إلى تجاوز علامة المليار هذا العام.

وفي وقت سابق من هذا العام، قال مؤسس المنصة، بافيل دوروف، إن تيليجرام تتوقع تحقيق الربحية في العام المقبل وتفكر في طرح أسهمها للاكتتاب العام.