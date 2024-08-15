تقرير: آبل تطور جهاز روبوت منزلي منضدي

تتقدم آبل في تطوير جهاز روبوتي يوضع على الطاولة، وفقًا لما ذكره الصحفي مارك جورمان من وكالة بلومبرغ.

وظهرت طموحات الشركة في مجال الروبوتات خلال شهر أبريل، وتضمنت هذه الطموحات روبوتًا متنقلًا مصممًا لمتابعة المستخدمين في المنازل.

ويشير التحديث الأخير إلى أن آبل تكثف الآن جهودها لتطوير جهاز منزلي ذكي بذراع آلية يهدف إلى العمل بصفته مركزًا للتحكم في المنزل الذكي وأداة لعقد مؤتمرات الفيديو ونظامًا أمنيًا يُتحكم فيه من بُعد.

وبالإضافة إلى ذلك، يقال إن آبل تطور جهازًا يشبه HomePod يتميز بشاشة قادرة على الدوران بذراع آلية.

ويهدف هذا المشروع، الذي يضم فريقًا مكونًا من عدة مئات من الأشخاص، إلى إنشاء جهاز منزلي منضدي مرتفع السعر يجمع بين شاشة تشبه جهاز آيباد مع طرف آلي.

ومن المتوقع أن تميل شاشة الجهاز إلى الجهة العلوية والسفلية مع إمكانية الدوران بمقدار 360 درجة باستخدام محرك ميكانيكي وذراع آلية رفيعة لتعزيز الحركة.

وحصل المشروع على موافقة المديرين التنفيذيين للشركة في عام 2022، مع إحراز تقدم كبير في الأشهر الأخيرة.

ويقود عملية التطوير كيفن لينش، نائب رئيس التكنولوجيا في آبل، الذي قاد سابقًا مشروع سيارة آبل قبل إيقاف المشروع في شهر فبراير.

ويشارك أيضًا في عملية التطوير فريق هندسة الأجهزة في آبل، ويشمل ذلك مات كوستيلو، الذي يقود تطوير HomePod.

وتستكشف الشركة بالتوازي مشاريع روبوتات أخرى، ويشمل ذلك روبوتات تتحرك في جميع أنحاء المنزل مع مناقشات فيما يتعلق بنسخة روبوت بشري.

ويقود هذه المبادرات جزئيًا هانز ولفرام تابينر، وهو خبير في مجال الروبوتات يشرف على فريق يضم نحو 100 مهندس سابق في فريق مشروع سيارة آبل.

ومن المتوقع أن يكون تفاعل المستخدم الأساسي مع هذا الجهاز من خلال سيري ومزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence الأخرى.

ويعمل الجهاز حاليًا عبر نسخة معدلة من iPadOS وقد يتضمن إمكانيات، مثل تعرف الصوت والقدرة على الاستجابة لأوامر مثل “انظر إلي” للتركيز على المتحدث.

وتهدف آبل إلى إطلاق هذا الجهاز المنزلي المنضدي بحلول عام 2026 أو 2027، مستهدفة سعرًا قدره 1000 دولار. وبالنظر إلى الجدول الزمني الممتد، لا يزال من الممكن أن تتغير هذه الخطط.