أهم مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة في هواتف جوجل Pixel 9 

عززت جوجل في هذا العام قدرات Gemini وأضافت مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة إلى سلسلة هواتفها الرائدة الجديدة Pixel 9 التي أعلنتها قبل يومين في حدث Made by Google. وتساعد مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي المتوفرة في هواتف جوجل في أداء العديد من المهام اليومية؛ مما يعزز تجربة استخدام تلك الهواتف بنحو كبير.

إليك ست مزايا جديدة أضافتها جوجل إلى هواتفها الرائدة:

1- مزية Pixel Screenshots:

قد تأخذ لقطة شاشة لشيء ما بهدف الرجوع إليها لاحقًا، ولكن في الغالب سيكون من الصعب العثور على لقطة الشاشة بين آلاف الصور الموجودة في مكتبة الصور لديك. وهنا يأتي دور مزية الذكاء الاصطناعي Pixel Screenshots الجديدة التي ستساعدك في العثور على لقطات الشاشة التي تريدها والوصول إلى المعلومات المخزنة فيها بسهولة.

تستخدم Pixel Screenshots الذكاء الاصطناعي لمعالجة لقطات الشاشة لمساعدتك في العثور عليها لاحقًا باستخدام مطالبات نصية بسيطة.

هذه المزية الجديدة مشابهة لمزية Recall من مايكروسوفت التي أوقفتها الشركة بسبب مشكلات متعلقة بالخصوصية والأمان. لكن Pixel Screenshots تعالج عيوب Recall من خلال الاحتفاظ بلقطات الشاشة التي يلتقطها المستخدم فقط، والسماح له بتشغيلها أو إيقاف تشغيلها في أي وقت.

2- مزية ملاحظات المكالمات:

يتعاون الكثير من الأشخاص يوميًا مع زملائهم، ويحددون المواعيد، ويناقشون مواضيع مختلفة عبر المكالمات الهاتفية، فإذا كنت ممن يجرون مكالمات هاتفية طويلة لمناقشة مواضيع العمل، فقد يكون من المفيد لك الحصول على ملخص لأهم المعلومات التي ذكرت في المكالمة، وهذا ما توفره لك مزية ملاحظات المكالمات (Call Notes) الجديدة.

تستخدم هذه المزية الذكاء الاصطناعي لتوفير ملخص للمعلومات الرئيسية التي ذكرت في المكالمة، وعند تفعيلها سيعرف جميع الأطراف في المكالمة أن مزية Call Notes قيد التشغيل.

3- تحسينات في Gemini:

يحل Gemini محل Google Assistant ليصبح المساعد الصوتي الافتراضي في هواتف Pixel، مما يتيح لك الوصول إلى مساعد صوتي أكثر ذكاءً بمجرد الضغط مطولًا على زر التشغيل.

يوفر Gemini تجربة محادثة محسنة؛ إذ يمكنك التحدث معه كما لو كان شخصًا، ومقاطعته في أي وقت أو التوقف مؤقتًا، ثم متابعة المحادثة دون التأثير في قدرته على استيعاب مطالباتك.

يمكنك أيضًا استخدام Gemini للحصول على معلومات عن العناصر الظاهرة على شاشة هاتفك، على سبيل المثال: يمكن للمستخدمين طرح أسئلة عن مقطع فيديو يشاهدونه على يوتيوب.

هناك أيضًا وضع الدردشة الصوتية الجديد Gemini Live الذي أعلنته جوجل أول مرة في مؤتمر Google I/O في مايو 2024، وقد أصبح متاحًا الآن لمشتركي خدمة Gemini Advanced في هواتف أندرويد. وسيحصل الذين يشترون Pixel 9 Pro على اشتراك مدفوع في خدمة Gemini Advanced لمدة عام واحد، مما يسمح لهم بالوصول إلى وضع Gemini Live.

في الوقت الحالي سيقتصر عمل Gemini Live على إجراء المحادثات الصوتية المتقدمة، مما يسمح لك بإجراء محادثات طويلة تتضمن أسئلة عن مواضيع معقدة.

4- مزية Auto Frame:

تساعدك مزية Auto Frame الجديدة في إعادة تأطير صورتك تلقائيًا، وتقترح أفضل طريقة لاقتصاصها، وستعمل هذه المزية مع مجموعة من مزايا تحرير الصور الجديدة الأخرى لضمان الحصول على نتائج فضلى.

5- مزية Add Me:

تهدف مزية Add Me إلى مساعدتك في الحصول على صورة جماعية مثالية يظهر فيها جميع الأشخاص حتى الشخص الذي يلتقط الصورة؛ إذ تستخدم هذه المزية الذكاء الاصطناعي لإضافة صورة لشخص ما إلى صورة جماعية لإنشاء صورة جديدة جماعية يظهر فيها الجميع معًا.

6- مزية Reimagine:

باستخدام مزية الذكاء الاصطناعي Reimagine الجديدة يمكنك إضافة عناصر جديدة إلى صورة مخزنة في هاتفك، فإذا التقطت صورة وأردت تحرير شيء ما باستخدام الذكاء الاصطناعي، فانقر فوق المنطقة التي تريد تغييرها واكتب جملة تصف ما تريد إضافته إلى الصورة، على سبيل المثال: اكتب: أضف مظهر غروب الشمس أو اجعل العشب يبدو أكثر اخضرارًا.