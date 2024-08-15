أبرز الفروق بين هاتفي جوجل Pixel 9 و Pixel 8 

أعلنت جوجل قبل يومين سلسلة هواتف Pixel 9 الرائدة الجديدة التي تتضمن ثلاثة هواتف مميزة، هي: Pixel 9 و Pixel 9 Pro و Pixel 9 Pro XL بالإضافة إلى إعلان هاتف Pixel 9 Pro Fold القابل للطي. ومن المقرر إطلاق هذه الهواتف رسميًا في نهاية أغسطس، وتأتي هذه الهواتف مع تحديثات متعددة في مُختلف الجوانب مقارنةً بالطرز السابقة، وأبرز ترقية في السلسلة كاملة هي إضافة إصدار Pro XL الكبير الحجم، فجميع هواتف جوجل السابقة لم تتضمن سوى الطراز الأساسي وطراز Pro.

في هذا المقال سنتحدث عن الطراز الأساسي في السلسلة الجديدة وهو Pixel 9 ونقارنه مع Pixel 8 الذي صدر العام الماضي، لتوضيح أبرز الفروق بينهما والتحديثات التي حصل عليها الإصدار الجديد؛ مما يساعدك في اتخاذ القرار المناسب إذا كنت تستخدم Pixel 8 وتفكر في ترقية هاتفك.

1- يعمل Pixel 9 بمعالج Tensor G4 الجديد:

تعمل جميع الهواتف في سلسلة Google Pixel 9 بمعالج Tensor G4 الجديد من جوجل، وأما سلسلة Pixel 8 فتعمل بمعالج Tensor G3.

تَعِد جوجل بأن معالج Tensor G4 الجديد سيكون المعالج الأكثر كفاءة حتى الآن، وهو مصمم لتحسين تجربة الاستخدام اليومية للهاتف. بالإضافة إلى ذلك، حصل Tensor G4 على تحسينات تسمح له بتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل: Gemini Nano Multimodal، مما يمكّن هواتف جوجل Pixel 9 من فهم النصوص والصور والأصوات.

من ناحية أخرى، زودت جوجل هاتف Pixel 9 بذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت، مقارنة بسعة قدرها 8 جيجابايت في هاتف Pixel 8؛ مما يعزز سرعة أداء الهاتف الجديد.

2- يحتوي Pixel 9 على عدسة جديدة فائقة الاتساع بدقة قدرها 48 ميجابكسل:

مع أن كلا الهاتفين يحتويان على كاميرا خلفية ثنائية العدسات تتضمن عدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، فإن Pixel 9 يمتاز بعدسة فائقة الاتساع تأتي بدقة قدرها 48 ميجابكسل وأما Pixel 8 فيحتوي على عدسة ثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل. وقد أشارت جوجل إلى أن الدقة المُحسنة للعدسة الفائقة الاتساع يمكن أن تساعد في التقاط صور تتضمن أدق التفاصيل.

تمامًا مثل سلسلة Pixel 8، تتضمن سلسلة Pixel 9 عددًا كبيرًا من أدوات تحرير الصور التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل: Magic Editor التي تتيح لك إزالة العناصر غير المرغوب فيها ببضع نقرات، ومزية Best Take التي تجمع أفضل اللقطات في الصور الجماعية للحصول على صورة واحدة يبدو الجميع فيها في أفضل حالاتهم.

بالإضافة إلى ذلك، يدعم Pixel 9 بعض أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة لتحرير الصور، مثل: Add Me التي تتيح لك إضافة أشخاص إلى الصور الجماعية ومزية Reimagine التي تسمح لك بإضافة عناصر جديدة إلى صورك، مثل: إضافة أوراق الشجر أو تغيير لون عنصر معين في الصورة.

3- يأتي هاتف Pixel 9 بتصميم جديد:

منذ مدة طويلة لم تغير جوجل تصاميم هواتفها الرائدة كثيرًا، ولكن مع سلسلة Pixel 9 تغير الأمر، فقد حسنت جوجل تصاميم هذه الهواتف بإجراء تغييرات في إطار الكاميرا الخلفية ليصبح شكله بيضويًا بدلًا من الشكل المستطيل، بالإضافة إلى ذلك، أشارت جوجل إلى أن جميع هواتف Pixel 9 أكثر متانة مرتين من هواتف Pixel 8 وذلك بفضل الغطاء الزجاجي من نوع Gorilla Glass Victus 2 الذي يغطي الجهتين الأمامية والخلفية.

4- يحتوي Pixel 9 على Gemini مدمج:

مع أن هناك تطبيقًا خاصًا بروبوت Gemini يمكن تنزيله على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد مثل Pixel 8، فإن Pixel 9 يحتوي على روبوت الدردشة مدمجًا مباشرة في الجهاز، وما عليك سوى الضغط مطولًا على زر الطاقة لتنشيط Gemini والتفاعل معه دون الحاجة إلى تثبيت أي تطبيق.

5- يحتوي Pixel 9 على شاشة أكبر وأكثر سطوعًا من شاشة Pixel 8:

يضم هاتف Pixel 9 شاشة بمقاس قدره 6.3 بوصات وهي أكبر قليلًا من شاشة Pixel 8 التي يبلغ مقاسها 6.2 بوصات. وقد أشارت جوجل إلى أن شاشة Pixel 9 أكثر إشراقًا بنسبة قدرها 35% من شاشة Pixel 8؛ إذ تمتاز بسطوع يصل إلى 2700 شمعة في المتر المربع، وأما شاشة Pixel 8 فتبلغ ذروة سطوعها 2000 شمعة في المتر المربع.

6- السعر:

يُباع Pixel 8 بسعر يبدأ من 699 دولارًا، وأما هاتف Pixel 9 فيُباع بسعر يبدأ من 799 دولارًا. ويتوفر Pixel 9 حاليًا للطلب الأولي وسيكون متاحًا رسميًا في تاريخ 22 من أغسطس، ويتوفر بأربعة ألوان، هي: الأسود (Obsidian) والأبيض (Porcelain) والأخضر (Wintergreen) والوردي (Peony)، وأما Pixel 8 فيتوفر أيضًا بأربعة ألوان، هي: الأسود (Obsidian) والأخضر (Mint) والرمادي (Hazel) والوردي (Rose).