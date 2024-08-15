آيفون يساعد في تحديد مخالفات التسلل

تعاقد الدوري الإنجليزي الممتاز مع شركة تدعى Genius Sports تستخدم العشرات من أجهزة آيفون إلى جانب نماذج التعلم الآلي لمساعدة مسؤولي اللعبة في تحديد حكم التسلل.

ويغير دوري كرة القدم الأول في المملكة المتحدة التكنولوجيا التي يستخدمها للكشف عن مخالفات التسلل في ملعب كرة القدم.

ولا تكون مخالفات التسلل واضحة دائمًا، وخاصة عندما يتجمع اللاعبون بطريقة تمنع المسؤولين وحتى زوايا الكاميرا المتعددة من رؤية التفاصيل الكافية.

ويأتي هنا دور أنظمة حكم الفيديو المساعد VAR التي تملأ الفجوات ظاهريًا باستخدام الكاميرات والتعلم الآلي.

واستخدمت بطولات كرة القدم أنظمة حكم الفيديو المساعد VAR لسنوات. وبدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA رسميًا باستخدام تقنية تتبع الأطراف التي تعمل بالتعلم الآلي وأجهزة استشعار كرة القدم المدمجة في عام 2022 بعد تشغيل تجريبي في عام 2021.

ويتتبع البرنامج ما يصل إلى 29 نقطة من أجسام اللاعبين، مع أن هذه الأنظمة لها حدود، وغالبًا ما تسبب تأخيرات واسعة النطاق وأخطاء في العمليات البشرية ومخاوف فيما يتعلق بالدقة داخل اللعبة.

وتطلق شركة Genius Sports على تقنية الكشف عن التسلل اسم SAOT، وهي جزء من نظام GeniusIQ الداعم للعروض الموجهة للمعجبين التي تنشئ مزايا، مثل الرسومات الديناميكية في الوقت الفعلي.

وتقول Genius Sports إن تقنية SAOT يمكنها إنشاء عروض ثلاثية الأبعاد بدقة لكل لاعب وأن هذا يساعد المسؤولين في تحديد مكان وجود خط التسلل في الملعب ومكان وجود جميع اللاعبين لخط التسلل.

وتحتاج الشركة إلى الكثير من الكاميرات من أجل ذلك، لذا استخدمت أجهزة آيفون. وتنشر الشركة ما بين 24 جهاز آيفون و 28 جهاز آيفون – معظمها آيفون 15 برو – من أجل الحصول على تغطية متساوية للملعب والخطوط الجانبية.

ويمنح هذا النهج الشركة ما بين 7000 نقطة بيانات و 10000 نقطة بيانات تسمح لها بإنشاء نوع من الشبكة الافتراضية الثلاثية الأبعاد لكل لاعب.

ويعني وجود الكثير من نقاط البيانات أن النظام يمكنه التغاضي عن التفاصيل المفقودة من أشياء، مثل مشكلات الإضاءة.

وعلاوة على ذلك، تستطيع أجهزة آيفون التسجيل بمعدلات إطارات عالية جدًا، وتسجل Genius Sports بمعدل يصل إلى 100 إطار في الثانية مع أنها اختبرت ما يصل إلى 200 إطار في الثانية.

وتوفر هواتف آيفون بعض عمليات معالجة الرؤية الحاسوبية المحلية. وترسل جميع البيانات إلى خادم محلي ليعالجها نظام GeniusIQ.