آبل تتيح معاملات NFC عبر آيفون للتطبيقات الخارجية

تسمح آبل للمطورين بتقديم معاملات NFC داخل التطبيق باستخدام شريحة Secure Element بدءًا من iOS 18.1.

وبصفته جزءًا من التحديث، تستطيع تحديد تطبيق الدفع الافتراضي دون تلامس الذي يمكن الوصول إليه عند النقر نقرًا مزدوجًا فوق الزر الجانبي لجهاز آيفون.

وفي السابق، سمحت آبل بظهور آبل باي Apple Pay فقط عند النقر المزدوج فوق هذا الزر، في حين كان الوصول إلى NFC للتطبيقات الخارجية يقتصر على قراءة العلامات.

ومن خلال هذا التغيير، يستطيع المطورون تقديم معاملات دون تلامس داخل التطبيق لمجموعة واسعة من الاستخدامات، ويشمل ذلك المدفوعات داخل المتجر، ومفاتيح السيارة، ووسائل النقل، وشارات الشركات، ومعرفات الطلاب، ومفاتيح المنزل، ومفاتيح الفنادق، وبطاقات ولاء التجار، وبطاقات المكافآت، وتذاكر الأحداث.

ويقول البيان الصحفي لشركة آبل إن دعم بطاقات الهوية الحكومية قادم في المستقبل.

وتتاح واجهات برمجة التطبيقات ذات الصلة لإنشاء هذه الاستخدامات للمطورين في أستراليا والبرازيل وكندا واليابان ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في الإصدار التجريبي القادم من iOS 18.1 مع دول إضافية لاحقًا، كما تقول آبل.

ويجب على المطورين الذين يرغبون في الاستفادة من واجهات برمجة التطبيقات الدخول في اتفاقية تجارية مع آبل، وطلب استحقاق NFC و Secure Element ودفع الرسوم المرتبطة التي لم تكشف الشركة عن تفاصيلها حتى الآن.

ووفقًا للشركة، فإن هذه العملية تضمن أن المطورين المعتمدين الذين يستوفون معايير الصناعة والمعايير التنظيمية هم من يمكنهم فقط الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات.

ويأتي هذا التغيير بعد عرض آبل لفتح مدفوعات NFC عبر آيفون للجهات الخارجية بعد تحقيق المفوضية الأوروبية لمكافحة الاحتكار.

وأعلنت المفوضية الأوروبية في الشهر الماضي أنها جعلت التزامات آبل ملزمة قانونا، مما يمهد الطريق للمدفوعات عبر الهاتف المحمول التي لا تتضمن Apple Pay و Apple Wallet.

وسارت الشركة خطوة إلى الأمام من خلال إعلان فتح NFC للمطورين الموجودين خارج الاتحاد الأوروبي.

وتؤكد الشركة أمان المستخدم وخصوصيته من خلال هذا التحديث، إذ تستخدم معاملات NFC شريحة Secure Element، وهي شريحة معتمدة مصممة لتخزين البيانات بطريقة آمنة، إلى جانب تقنيات الشركة، مثل Secure Enclave والمصادقة البيومترية وخوادم آبل لحماية معلومات المستخدم.