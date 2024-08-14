xAI تكشف عن Grok-2 و Grok-2 Mini

أطلقت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة xAI النموذجين الجديدين Grok-2 و Grok-2 mini اللذين يوفران أداءً محسنًا وقدرات جديدة لتوليد الصور.

ويعمل مولد الصور الفوري من Grok بالاعتماد على نموذج الذكاء الاصطناعي FLUX.1 من Black Forest Lab، ويتيح للمستخدمين توليد الصور ونشرها مباشرةً عبر منصة إكس الاجتماعية مع وجود عدد قليل من حواجز الحماية على ما يبدو لمنع إساءة الاستخدام.

ويقتصر الوصول إلى Grok حاليًا على مشتركي Premium و Premium Plus، وتقول xAI إن Grok-2 و Grok-2 mini متاحان في الإصدار التجريبي عبر إكس وأن كلا النموذجين سيكونان متاحين من خلال واجهة برمجة التطبيقات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقالت xAI في الإعلان: “متحمسون لإصدار معاينة مبكرة لنموذج Grok-2، وهي خطوة مهمة للأمام مقارنةً بنموذجنا السابق Grok-1.5 المتميز بقدرات رائدة في الدردشة والتشفير والاستدلال”.

ووصفت الشركة روبوت الدردشة بأنه بديهي وقابل للتوجيه ومتعدد الاستخدامات مقارنةً بسابقه.

وفي الوقت نفسه، يُعد Grok-2 mini نموذجًا صغيرًا قويًا يوفر التوازن بين السرعة وجودة الإجابة، وفقًا لشركة xAI.

وظهرت بعض الأمثلة المبكرة التي أنتجها مولد الصور الجديد، مما يشير إلى وجود قيود قليلة جدًا فيما يتعلق بما يمكن للمستخدمين صنعه.

وتُظهر الصور المولدة شخصيات سياسية معروفة، مثل دونالد ترامب وباراك أوباما، وهم يطلقون النار ويتعاطون المخدرات غير المشروعة، مما قد يؤدي إلى تفاقم مخاوف نشر روبوتات الدردشة للمعلومات الانتخابية الكاذبة.

ولا يبدو أيضًا أن هذه الصور المولدة تحتوي على أي نوع من الكشف للإشارة إلى أنها مولدة بالذكاء الاصطناعي.

ويتوفر في الوقت الحالي تفاصيل قليلة فيما يتعلق بالقدرات الفعلية لنموذج Grok 2. وادعى باحث التطبيقات نعمة أوجي أن Grok 2 أفضل في إنشاء التعليمات البرمجية والكتابة والأخبار، دون وجود تفاصيل تدعم هذا الادعاء.

وأشارت xAI إلى أنها تخطط لنشر Grok-2 و Grok-2 mini في مزايا تعتمد على الذكاء الاصطناعي عبر إكس، ويشمل ذلك إمكانات البحث المحسنة، وتحليلات النشر، ووظائف الرد.

وقد يعني هذا أن إكس قد تقدم ردودًا مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وقالت الشركة أيضًا إنها ستصدر معاينة لفهم الوسائط المتعددة بصفتها جزءًا أساسيًا من تجربة Grok عبر إكس.