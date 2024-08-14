هونر تعلن إطلاق تقنية تتبع العين عالميًا

أعلنت شركة هونر الإطلاق العالمي لتقنية تتبع العين المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وهي تقنية رائدة لم يسبق لها مثيل في عالم الهواتف الذكية.

ومن المقرر أن تتوفر هذه التقنية الجديدة عالميًا بدايةً من السابع والعشرين من أغسطس الجاري، وستكون متاحة على الأجهزة التي تعمل بواجهة الشركة MagicOS 8.0 مثل هاتف الشركة الرائد HONOR Magic6 Pro.

وكانت تلك الميزة متاحة فقط في السوق الصينية، وهي تمكّن المستخدمين من التحكم في هواتفهم باستخدام العينين من أجل فتح الإشعارات والتطبيقات والكتابة والتواصل بالرسائل النصية أو الصوتية، وحتى تنفيذ مهام معقدة مثل الرسم.

وأعلنت هونر أنها تستكشف إمكانيات جديدة لتقنيتها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي المتعدد الوسائط وتقنية واجهات الدماغ الحاسوبية غير الجراحية (BCI). وتسعى هونر من خلال هذه الجهود إلى تسهيل استخدام الأجهزة التقنية لذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي سياقٍ متصل، تناولت الحلقة الأخيرة من برنامج BBC Storyworks قصة بيرنارد مولر، الذي شُخّص بمرض التصلب الضموري الجانبي (ALS) منذ 14 عامًا، وهو يستخدم تقنية تتبع العين للتواصل وإنشاء أعمال فنية، اعتمادًا على هاتف HONOR Magic6 Pro.

ومن الجدير بالذكر أن مرض التصلب الضموري الجانبي (ALS) هو مرض عصبي نادر يؤدي إلى تدهور الخلايا العصبية الحركية في الدماغ والحبل الشوكي، مما يتسبب بضعف العضلات وفقدان التحكم في الحركة. ومع تقدم المرض، يصعب على المريض التحدث والبلع والتنفس.

ويمكن أن تكون تلك التقنية ذات فائدة كبيرة أيضًا للذين يعانون أمراضًا مشابهة تؤثر في قدرات الحركة والكلام، وتحول دون التواصل أو استخدام الأجهزة التقنية بسهولة.