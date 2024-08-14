هواوي تعتزم طرح رقاقة ذكاء اصطناعي متطوّرة تنافس إنفيديا

تخطط شركة هواوي الصينية لطرح رقاقة جديدة ذات قدرات متطورة للذكاء الاصطناعي في إطار سعيها إلى تجاوز العقوبات الأمريكية ومنافسة شركة إنفيديا الرائدة في صناعة رقاقات الذكاء الاصطناعي.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة، أن هواوي أبلغت عملاءها المحتملين أن الشريحة الجديدة تتمتع بمواصفات تقنية مماثلة لرقاقة “H100” التي طرحتها إنفيديا العام الماضي، والتي لم تتوفر بنحو مباشر في الصين، بسبب القيود التي فرضتها الإدارة الأمريكية على تصدير رقاقات الذكاء الاصطناعي المتطورة للصين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشركات التقنية الصينية بدأت اختبار أحدث رقاقة ذكاء اصطناعي من هواوي، وهي التي تحمل اسم “Ascend 910C”، خلال الأسابيع الأخيرة.

ومنعت القيود الأمريكية إنفيديا من بيع رقاقاتها المتطورة، ومنها رقاقة “H100″، للعملاء في الصين بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

ولأجل ذلك، قدّمت إنفيديا ثلاث رقاقات مصممة بنحو خاص للسوق الصينية، لكنها تتمتع بقوة حوسبة محدودة مقارنةً برقاقة “H100” المتطورة.

وأفاد التقرير بأن هواوي تهدف إلى بدء شحن رقاقاتها الجديدة في شهر أكتوبر المقبل، وتسعى إلى بيعها لشركات صينية محلية مثل بايت دانس، الشركة الأم لتطبيق تيك توك، وبايدو، وشركة الصين للاتصالات.

ووفقًا للتقرير، فإن المفاوضات الأولية بين هواوي والعملاء المحتملين تشير إلى أن الطلبات قد تتجاوز 70 ألف رقاقة، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو ملياري دولار أمريكي.

ويشير هذا التطور إلى قدرة هواوي على مواجهة التحديات التي فرضتها العقوبات الأمريكية، وتأكيد حضورها القوي في مجال الذكاء الاصطناعي داخل السوق الصينية.