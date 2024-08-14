مايكروسوفت تجلب تشفير الجهاز افتراضيًا عبر ويندوز

تجعل مايكروسوفت تشفير الأجهزة باستخدام BitLocker ميزة افتراضية في التحديث الرئيسي القادم لنظام التشغيل ويندوز 11.

وفي حال تثبيت إصدار 24H2 المفترض طرحه في الأشهر القادمة، فإن ميزة تشفير الجهاز تصبح مفعلة افتراضيًا عند تسجيل الدخول أول مرة أو إعداد جهاز باستخدام حساب مايكروسوفت أو حساب العمل أو المدرسة.

وصممت مايكروسوفت تشفير الأجهزة لتحسين أمان أجهزة ويندوز عن طريق تمكين تشفير BitLocker تلقائيًا عبر قرص تثبيت ويندوز وإجراء نسخ احتياطي لمفتاح الاسترداد إلى حساب مايكروسوفت أو معرف Entra.

وفي الإصدار 24H2 من ويندوز 11، تقلل مايكروسوفت المتطلبات العتادية للتشفير التلقائي للأجهزة، مع توفيرها لأجهزة عديدة، ويشمل ذلك الأجهزة التي تعمل بالإصدار Home من ويندوز 11.

ولم يعد تشفير الأجهزة يتطلب واجهة اختبار أمان الأجهزة HSTI أو وضع الاستعداد الحديث. مع تمكين التشفير حتى في حالة اكتشاف واجهات الوصول المباشر للذاكرة DMA غير الموثوقة.

ويأتي تحديث 24H2 لنظام التشغيل ويندوز 11 مثبتًا أوليًا عبر مجموعة أجهزة حواسيب Copilot Plus، ومن المتوقع أن يكون متاحًا عبر الأجهزة الحالية في أواخر شهر سبتمبر.

ويعني هذا تمكين تشفير جهاز BitLocker افتراضيًا في حال تثبيت نسخة جديدة من ويندوز 11 في وقت لاحق من هذا العام أو شراء جهاز حاسوب جديد مثبت عليه 24H2. وفي حال الترقية إلى 24H2، فإن مايكروسوفت لن تمكن تشفير الجهاز تلقائيًا.

وقد تؤثر هذه الميزة في أداء SSD عبر بعض الأجهزة. واختبر موقع Tom’s Hardware هذا الإصدار من برنامج BitLocker في العام الماضي ووجد أنه قد يؤدي إلى إبطاء الأقراص بمقدار يصل إلى 45 في المئة.

وبدأت مايكروسوفت بتحسين الأمان في نظام التشغيل ويندوز 11 من خلال طلب المعالجات الحديثة ومزايا الإقلاع الآمن وشرائح وحدة المنصة الموثوقة.

وسمحت هذه المتطلبات لشركة مايكروسوفت بتمكين ميزة سلامة الذاكرة الافتراضية افتراضيًا قبل عامين لحماية أنظمة ويندوز 11 من التعليمات البرمجية الضارة.