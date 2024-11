كل ما أعلنته جوجل في حدث Made by Google 2024

أقيم أمس حدث Made by Google 2024 الذي أعلنت خلاله شركة جوجل مجموعة من الأجهزة الجديدة، وكان التركيز الأساسي في هواتف Pixel الرائدة، فقد تضمنت سلسلة Pixel 9 للمرة الأولى ثلاثة هواتف، والهاتف الثالث الجديد هو Pixel 9 Pro XL وهو الإصدار الأكبر في سلسلة Pixel 9 كما يوحي اسمه.

ومع ذلك، لم يكن هذا هو الإعلان الكبير الوحيد في حدث جوجل فقد كانت هناك المزيد من الإعلانات المتعلقة بالتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الساعة الذكية الجديدة والسماعات اللاسلكية وغير ذلك.

وفيما يلي سنذكر كل ما أعلنته جوجل في حدث Made by Google 2024:

1- سلسلة هواتف Pixel 9 وهاتف Pixel 9 Pro Fold القابل للطي:

كشفت شركة جوجل عن سلسلة Pixel 9 التي تتضمن ثلاثة هواتف، هي: Pixel 9 و Pixel 9 Pro و Pixel 9 Pro XL، بالإضافة إلى ذلك كشفت الشركة عن الهاتف القابل للطي الجديد Pixel 9 Pro Fold.

فيما يلي أهم الفروقات بين الهواتف الأربعة الذكية الجديدة من جوجل:

هاتف Pixel 9:

يضم أصغر هاتف في السلسلة Pixel 9 شاشة Actua بمقاس قدره 6.3 بوصات، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت، كما يضم كاميرا أمامية بدقة قدرها 10.5 ميجابكسل، وكاميرا خلفية ثنائية العدسات الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 48 ميجابكسل.

يُباع هذا الهاتف بسعر يبدأ من 799 دولارًا، ويتوفر بأربعة ألوان، هي: الأسود، والأبيض، والأخضر، والوردي.

هاتف Pixel 9 Pro:

يضم هاتف Pixel 9 Pro شاشة Super Actua بمقاس قدره 6.3 بوصات، وذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 42 ميجابكسل، وثلاث كاميرات خلفية؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 48 ميجابكسل والثالثة بدقة قدرها 48 ميجابكسل.

سيحصل مستخدمو Pixel 9 Pro على اشتراك مدفوع في خدمة Google One AI Premium لمدة عام واحد؛ مما يسمح لهم بالوصول إلى Gemini Advanced و Gemini Live ومساحة قدرها 2 تيرابايت من التخزين السحابي.

يُباع هذا الهاتف بسعر يبدأ من 999 دولارًا، ويتوفر بأربعة ألوان، هي: الأسود والأبيض، والرمادي، والوردي.

هاتف Pixel 9 Pro XL:

يضم طراز XL من Pixel 9 Pro شاشة Super Actua بمقاس قدره 6.8 بوصات، ويتطابق مع طراز Pixel 9 Pro في سعة ذاكرة الوصول العشوائي ومواصفات الكاميرا.

يُباع هذا الهاتف بسعر يبدأ من 1099 دولارًا ويتوفر بالألوان نفسها الخاصة بهاتف Pixel 9 Pro.

هاتف Pixel 9 Pro Fold:

يضم الهاتف القابل للطي الجديد من جوجل Pixel 9 Pro Fold شاشة Actua خارجية بمقاس قدره 6.3 بوصات، وشاشة Super Actua داخلية بمقاس قدره 8 بوصات، وذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وكاميرا خلفية تتطابق مواصفاتها مع مواصفات الكاميرا الخلفية لهاتف Pixel Fold الذي صدر العام الماضي؛ إذ يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10.5 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 10.8 ميجابكسل.

يُباع هذا الهاتف بسعر يبدأ من 1799 دولارًا ويتوفر بلونين، هما: الأسود والأبيض.

تعمل جميع الهواتف الأربعة بمعالج Tensor G4 الجديد من جوجل، وتمتاز بعمر بطارية يدوم لمدة تزيد على 24 ساعة، وتدعم مزية SOS لحالات الطوارئ، وستحصل على تحديثات لنظام التشغيل وتحديثات أمنية لمدة قدرها سبع سنوات.

2- تحديثات في Gemini والمزيد من مزايا الذكاء الاصطناعي:

توسعت جوجل في مجال الذكاء الاصطناعي هذا العام وأضافت مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي إلى هواتفها الرائدة الجديدة بالإضافة إلى إجراء تحسينات في روبوت Gemini.

تتضمن مجموعة المزايا المتوفرة في الإصدارات الجديدة من هواتف جوجل بعض المزايا القديمة مثل: Circle to Search و Best Take و Call Screen، بالإضافة إلى مزايا جديدة، وأبرزها:

ترقيات في Gemini:

يحل Gemini محل Google Assistant، ليصبح المساعد الافتراضي في هواتف أندرويد. وهذا يعني أن المستخدمين سيكون لديهم الآن إمكانية الوصول إلى مساعد أكثر ذكاءً يمكنه فهم مطالباتهم بنحو أفضل من قبل، وحتى فهم المحتوى الظاهر على شاشاتهم باستخدام مزية Gemini overlay الجديدة.

مزية Add Me:

هي واحدة من مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة الخاصة بتحرير الصور، ويمكنها إدماج صورة جماعية مع صورة شخص آخر بمفرده لإنشاء صورة جماعية جديدة.

مزية Pixel Screenshots:

تستخدم هذه المزية الذكاء الاصطناعي لمعالجة لقطات الشاشة ومساعدتك في العثور عليها لاحقًا باستخدام مطالبات نصية بسيطة. ومع أنها تتشابه بنحو عام مع مزية Recall من مايكروسوفت، فإنها أفضل من Recal في بعض الجوانب، فهي تخزن لقطات الشاشة التي يلتقطها المستخدمون فقط ويمكن للمستخدمين تشغيلها أو إيقاف تشغيلها في أي وقت.

مزية ملاحظات الاتصال:

توفر مزية ملاحظات الاتصال الجديدة Call Notes للمستخدمين ملخصًا مفصلًا للمعلومات الرئيسية التي ذكرت في المكالمة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

مزية Reimagine:

تتيح لك مزية Reimagine إجراء تعديل في أي جزء من الصورة تريده باستخدام الذكاء الاصطناعي. ولاستخدام هذه المزية، عليك النقر فوق المنطقة التي تريد تغييرها، ثم اكتب وصفًا لما تريد إضافته إلى الصورة.

3- سماعات جوجل Pixel Buds Pro 2:

بعد مرور عامين على إطلاق الإصدار الأول من سماعات جوجل اللاسلكية Google Pixel Buds Pro، كشفت جوجل أمس عن الإصدار الجديد من سماعات الأذن Pixel Buds Pro 2؛ الذي يأتي مع العديد من الترقيات مقارنةً بالطراز السابق.

تتوفر سماعات Pixel Buds Pro 2 بأربعة ألوان، هي: الرمادي (Hazel)، والأبيض (Porcelain)، والأخضر (Wintergreen)، والوردي (Peony)، وتأتي مع علبة شحن مقاومة للغبار وفقًا لمعيار IPX4، وأما سماعات الأذن فهي مقاومة للماء والغبار وفقًا لمعيار IP54.

وفيما يتعلق بمزايا الصوت الجديدة، فإن سماعات الأذن الجديدة من جوجل تمتاز بمكبر صوت ديناميكي بمقاس قدره 11 ملم، وشريحة Tesnor A1 لمعالجة الصوت، وثلاثة ميكروفونات، وتدعم مزية إلغاء الضوضاء النشطة، ووضع الشفافية، واكتشاف المحادثة.

تتضمن هذه السماعات أيضًا أجهزة استشعار تعمل باللمس، ويمكن للمستخدمين النقر عليها والتمرير للتحكم في الموسيقا والمكالمات.

تُباع سماعات بسعر قدره 229 دولارًا وهي متاحة الآن للطلب الأولي.

4- ساعة Google Pixel Watch 3:

حصلت ساعة جوجل Pixel Watch 3 الذكية الجديدة على تغييرات طفيفة مقارنةً بالطراز السابق؛ إذ تضم شاشة أكثر إشراقًا من شاشة ساعة Pixel Watch 2 وتصل ذروة سطوعها إلى 2000 شمعة في المتر المربع، وتمتاز بعمر بطارية مُحسن، وتتضمن مزايا متقدمة لتتبع اللياقة البدنية.

وللمرة الأولى تأتي ساعة جوجل بحجمين، هما: 45 ملم و41 ملم وتشمل بعض الفروق بين كلا الإصدارين: سعة البطارية والألوان؛ إذ يحتوي الطراز الكبير على بطارية تبلغ سعتها 420 ميلي أمبير في الساعة، وأما الطراز الصغير فيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 307 ميلي أمبير في الساعة.

وفيما يتعلق بالألوان، يتوفر الطراز الكبير بثلاثة ألوان، هي: الأسود والفضي والذهبي، وأما الطراز الصغير فيتوفر بأربعة ألوان، هي: الأسود والفضي والذهبي والوردي.

تحتوي ساعة جوجل الجديدة على بعض المزايا الجديدة، وتشمل: وضع النوم التلقائي، وتتبع معدل ضربات القلب بنحو أكثر دقة في أثناء الجري، وخاصية اكتشاف فقدان النبض التي تستخدم حساسات الساعة لرصد حالات فقدان النبض المحتملة مثل السكتة القلبية أو الصدمة القلبية أو التسمم.

تعد Pixel Watch 3 الساعة الذكية الأولى من ساعات أندرويد التي تقدم تقنية الاتصال الفائق العرض UWB، لتسهيل إلغاء قفل الهاتف أو العثور على الساعة عند فقدانها باستخدام خدمة Find My Device من جوجل، بالإضافة إلى إمكانية فتح السيارة عبرها إذا كانت تدعم تلك المزية.

ساعة جوجل الجديدة متاحة الآن للطلب الأولي بسعر يبدأ من 350 دولارًا.