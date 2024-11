ريلمي تشحن بطارية الهاتف في أقل من 5 دقائق

أخذت ريلمي مرة أخرى زمام المبادرة في سباق التسلح للشحن السريع من خلال تقنية SuperSonic Charge الجديدة بقوة قدرها 320 واطًا.

وأظهرت الشركة هذه التقنية من خلال شحن هاتف ذكي بالكامل ببطارية تبلغ سعتها ما يصل إلى 4420 ميلي أمبير في 4 دقائق و 30 ثانية.

وأصبحت سرعات الشحن ممكنة بفضل ابتكارين رئيسيين أعلنتهما خلال حدث أقيم في شنتشن.

واستطاعت ريلمي تعزيز إنتاج الطاقة لشاحنها الحالي بقوة قدرها 240 واطًا الذي ظهر أول مرة في العام الماضي إلى 320 واطًا دون زيادة حجمه.

ويتميز Pocket Cannon، كما يسمى الشاحن المحدث، بمنفذي USB-C للشحن المتزامن قادرين على توفير ما يصل إلى 150 واطًا للهواتف الذكية من ريلمي، و 65 واطًا لأجهزة، مثل الحواسيب المحمولة.

وقالت الشركة إن Power Cannon يدعم بروتوكولات الشحن، ويشمل ذلك UFCS و PD و SuperVOOC.

ويُعد الابتكار الثاني بمنزلة بطارية جديدة تبلغ سعتها ما يصل إلى 4420 ميلي أمبير تحتوي على 4 خلايا فردية يمكن شحنها جميعًا في وقت واحد ويمكن طيها أيضًا لوضعها داخل الهاتف الذكي.

كما قدمت ريلمي محول الجهد AirGap المتميز بالتحويل الكهرومغناطيسي دون تلامس للهواتف الذكية لضمان بقاء الجهد العالي معزولًا عن البطارية أثناء الأعطال من أجل الحصول على تجربة شحن خالية من المخاطر.

وتقول ريلمي إن هذا المحول أصغر من طرف الإصبع ويقلل الجهد إلى 20 فولطًا لحماية البطارية، وهو يساعد في الحفاظ على كفاءة تحويل استثنائية وإدارة حرارية، مما يسمح لشاحن SuperSonic Charge بتحقيق كفاءة طاقة تبلغ نحو 98 في المئة.

وتستخدم الهواتف الذكية من آبل وسامسونج حاليًا بطاريات أحادية الخلية توفر عادةً سعة أكبر، في حين تستخدم شركات، مثل ريلمي وون بلس، بطاريات ثنائية الخلية قادرة على توفير أوقات شحن أسرع.

وفي أوائل العام الماضي، قدمت ريلمي هاتف Realme GT Neo 5، الذي كان في ذلك الوقت أسرع هاتف ذكي متوفر من ناحية الشحن بقوة قدرها 240 واطًا ويمكنه شحن بطاريته البالغة سعتها ما يصل إلى 4600 ميلي أمبير بالكامل في 9 دقائق و 30 ثانية.

وبعد أقل من شهر، أعلنت ريدمي، وهي شركة تصنيع هواتف صينية أخرى وشركة تابعة لشركة شاومي، تقنية الشحن السريع بقوة قدرها 300 واط؛ تمكنت خلال العروض التوضيحية من شحن هاتف ذكي بالكامل ببطارية تبلغ سعتها ما يصل إلى 4100 ميلي أمبير في نحو خمس دقائق.

ولم تتوفر حتى الآن تقنية الشحن بقوة قدرها 300 واط من ريدمي في أي أجهزة من الشركة.

ولم تكشف ريلمي عن الهاتف الذكي الذي استخدمته أثناء عرض تقنية الشحن الجديدة، ولم تعلن الأجهزة المستقبلية التي ستتضمن ميزة SuperSonic Charge الجديدة والبطارية الرباعية الخلايا.

320W SuperSonic Charge is officially unveiled today! Click the video to learn more about the technology behind it and see how long it takes to charge a phone fully!#realme828Fanfest #320WFastestCharge pic.twitter.com/osefpxcRlT

— realme Global (@realmeglobal) August 14, 2024