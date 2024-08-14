جوجل تعلن سماعتها اللاسلكية Pixel Buds Pro 2

كشفت جوجل عن سماعتها اللاسلكية الجديدة Pixel Buds Pro 2 التي تُعد تحديثًا للإصدار الأول من السماعة الذي صدر في عام 2022.

وتتميز السماعة بشريحة “Tensor A1” من جوجل التي تزعم أنها تقدم أداءً قويًا يمكّن السماعة من إلغاء الضوضاء بنحو أفضل بمقدار الضعف في النطاقات الصوتية المتوسطة مقارنةً بالإصدار الأول من السماعة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تقنية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) تتكيف تلقائيًا مع البيئة المحيطة للشخص الذي يرتدي السماعة.

وتعد جوجل بأن تكون سماعة Pixel Buds Pro 2 مريحة للارتداء طوال اليوم، إذ صُممت على حد زعمها اعتمادًا على 45 مليون نقطة بيانات من آذان مختلفة، للوصول إلى أفضل تصميم ممكن.

وتحتوي السماعة على مكبر صوتي حجمه 11 ملم، وهو يدعم الصوت المحيطي مع خاصية تتبع حركة الرأس، كما أن السماعة يمكنها الوصول إلى المساعد الصوتي الذكي “Gemini”.

وتستخدم السماعة الجديدة ميكروفونات موجهة مصممة لمنع صوت الرياح، كما تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لجعل المكالمات واضحة بنحو استثنائي.

وتدعم السماعة خدمة “Find My Device” من جوجل، التي تساعد في العثور على السماعات أو علبتها في حال فقدانها، ويمكن للسماعة إصدار رنين للمساعدة في العثور عليها. ويمكن للمستخدمين اللجوء إلى تطبيق “Pixel Buds” الذي يدعم تخصيص الصوت.

ومن الجدير بالذكر أن السماعة الجديدة تعمل حتى 8 ساعات مع تشغيل خاصية إلغاء الضوضاء (أو 12 ساعة عند إيقاف تشغيلها) لكل مرة شحن. وإجمالًا، يصل وقت التشغيل مع علبة الشحن المرفقة إلى 30 ساعة مع تشغيل خاصية إلغاء الضوضاء (أو 48 ساعة عند إيقاف تشغيلها)، كما تدعم العلبة ميزة الشحن اللاسلكي.

وتتيح جوجل سماعة Pixel Buds Pro 2 بسعر قدره 230 دولارًا أمريكيًا.