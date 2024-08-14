جوجل تعلن تطبيق توليد الصور Pixel Studio

أعلنت جوجل تطبيقًا جديدًا لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي خلال حدث Made by Google. وتقول الشركة إن التطبيق المسمى Pixel Studio يثبت أوليًا عبر كل جهاز Pixel 9.

ويتيح لك Pixel Studio توليد صورة من المطالبة، ويشبه إلى حد كبير تطبيق Image Playground القادم من آبل المقرر طرحه عبر نظام التشغيل iOS 18 في مرحلة ما بعد إطلاق نظام التشغيل إلى جانب مزايا Apple Intelligence الأخرى التي تتنافس مع جوانب أخرى من Google Gemini.

ويستخدم تطبيق Image Playground من آبل نموذجًا موجودًا عبر الجهاز لتوليد الصور دون الاتصال بالإنترنت.

ويمكن للمستخدمين تحرير الصور بعد توليدها باستخدام مربع المطالبة لإضافة عناصر أو إزالتها وتغيير مظهر الصورة أو نمطها.

وبالإضافة إلى توليد الصور، يوفر التطبيق أدوات تحرير مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر الجهاز تسمح لك بإعادة تحديد موضع الكائنات أو مسحها داخل الإطار. ويقترح أيضًا أنماطًا فنية، مثل السينما والرسوم المتحركة، اعتمادًا على المطالبة.

وخلال العرض التوضيحي على خشبة المسرح، تغيرت صورة النار المشتعلة تدريجيًا إلى دعوة لجلسة استراحة على الشاطئ مع جسر البوابة الذهبية والألعاب النارية في الخلفية، وصممت الدعوة بأسلوب فن البكسل ومزودة بتفاصيل الدعوة وملصقات أصدقاء مقدم العرض الملصقة عليها.

ويستخدم التطبيق الذكاء الاصطناعي الموجود عبر الجهاز ونموذج Imagen 3 المستند إلى السحابة من جوجل لتحويل النص إلى صورة، ويتطلب اتصالًا بالإنترنت للعمل.

ومثل نموذج Midjourney وغيره من نماذج توليد الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يعتمد Imagen 3 على تقنية التعلم الآلي التي تسمى الانتشار والتي تسمح له بتحويل المطالبات النصية إلى صور.

وتتوفر مجموعة من نماذج توليد الصور بالذكاء الاصطناعي المتطلبة اشتراكًا شهريًا، في حين لن تضطر إلى الدفع من أجل استخدام Pixel Studio بما يتجاوز سعر امتلاك جهاز من سلسلة Pixel 9. وليس من الواضح إذا كان التطبيق قد يشق طريقه إلى أجهزة Pixel الأقدم.

وتنضم هذه الميزة إلى إمكانات الذكاء الاصطناعي الأخرى التي أطلقتها جوجل أول مرة لهواتف Pixel، مثل ميزة Pixel Screenshots الجديدة التي تعمل مثل ميزة Recall من مايكروسوفت.