جوجل تعلن تطبيق الذكاء الاصطناعي Pixel Screenshots

أعلنت جوجل Pixel Screenshots، وهو تطبيق جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي لمجموعة Pixel 9 يتيح لك حفظ المعلومات وتنظيمها وعرضها من لقطات الشاشة.

ويستخدم Pixel Screenshot نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini Nano الموجود عبر الجهاز لتحليل محتوى الصورة وجعلها قابلة للبحث.

وخلال العرض التوضيحي في حدث Made by Google، أظهرت جوجل كيف يمكنك التقاط لقطة شاشة ومن ثم حفظها في مجموعة، مثل “أفكار الهدايا”.

ويمكنك أيضًا البحث في جميع لقطات الشاشة الأخرى عن طريق كتابة كلمة رئيسية، مثل “دراجات” أو “أحذية”، ويسحب Pixel Screenshots بعد ذلك جميع النتائج ذات الصلة.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يوفر لك Pixel Screenshots معلومات عن ما يوجد داخل الصورة، ويحدث ذلك عبر الجهاز، لذا لا توجد حاجة إلى الاتصال بالإنترنت عند استخدام التطبيق.

وقالت جوجل إنها تخطط للمحافظة على هذا النهج لأسباب تتعلق بالأمان والخصوصية.

ويؤدي النقر على كل لقطة شاشة في هذا التطبيق إلى توسيع الصورة وإظهار عنوان وملخص وأزرار بناءً على محتوياتها، وذلك اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي.

وفي حال كنت تبحث عن سعر القميص الذي التقطت لقطة شاشة له، فإن بإمكانك كتابة “سعر القميص” ليستخرج Pixel Screenshots المعلومات من لقطات الشاشة من أجل إظهار الإجابة.

ويتاح التطبيق عبر أجهزة Pixel 9 فقط. واستنادًا إلى كيفية إطلاق جوجل لتطبيقات، مثل Recorder، في الماضي، فمن المحتمل أن تحصل أجهزة Pixel القديمة على Pixel Screenshots لاحقًا.

ويبدو تطبيق Pixel Screenshots مشابهًا إلى حد ما لميزة Recall القادمة إلى نظام التشغيل ويندوز وأجّلت مايكروسوفت إطلاقها بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية.

وعلى عكس ميزة Recall، لا يستخدم Pixel Screenshots الذكاء الاصطناعي لفحص كل شيء عبر جهازك، بل يقتصر على لقطات الشاشة الملتقطة يدويًا.

ومن المفيد أن تمنح جوجل المستخدمين إمكانية التحكم في ما يمكن أن يعالجه الذكاء الاصطناعي بالضبط.