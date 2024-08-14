جوجل تطلق المساعد الصوتي المتطوّر Gemini Live

أعلنت جوجل إطلاقها وضع الدردشة الصوتية الجديد “Gemini Live” ضمن مساعد الذكاء الاصطناعي “Gemini”، وذلك بعد أن أتاحت OpenAI حديثًا الوضع الصوتي المتقدم في ChatGPT.

وستكون هذه الميزة متاحة حصريًا لأصحاب الاشتراكات في خدمة Gemini Advanced التي تتيحها جوجل باشتراك شهري قدره 20 دولارًا أمريكيًا.

ويتيح وضع الدردشة الصوتية Gemini Live للمستخدمين اختيار الصوت المناسب من 10 أصوات مختلفة توفرها جوجل، لبدء التحدث بنحو طبيعي مع الذكاء الاصطناعي مع إمكانية مقاطعته دون الحاجة إلى الضغط على أي زر.

وبدأت جوجل طرح Gemini Live، ويمكن للمشتركين الآن إجراء المحادثات الصوتية باللغة الإنجليزية فقط في الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد.

ووعدت جوجل بإطلاق الميزة الجديدة للمشتركين الذين يستخدمون هواتف آيفون وأجهزة آيباد خلال الأسابيع المقبلة، وكذلك إضافة دعم المزيد من اللغات.

وقالت جوجل إنها تعمل حاليًا على توسيع نطاق عمل Gemini في تطبيقاتها المختلفة مثل تطبيق الملاحظات Keep وتطبيق المهام Tasks وتطبيق يوتيوب ميوزيك والتقويم، كما أفادت بأنها تسعى إلى جعله متكاملًا مع تطبيقاتها الرئيسية الأخرى مثل الهاتف والرسائل وتطبيق التحكم بالأجهزة المنزلية Google Home خلال الأشهر المقبلة مع التركيز على تحسين السرعة والفاعلية.

وأفادت جوجل بأن Gemini اكتسب القدرة على فهم سياق الشاشة، حتى يتمكن المستخدمون من سؤاله عن المحتوى المعروض على الشاشة والحصول على إجابات، بالإضافة إلى إمكانية استخراج التفاصيل المختلفة من مقاطع الفيديو والصور، وتقديم اقتراحات إضافية بناءً عليها.

ويمكن لمستخدمي نظام أندرويد استخدام مساعد Gemini كبديل لمساعد جوجل التقليدي Google Assistant للاستفادة من مزاياه المتقدمة.