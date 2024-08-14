جوجل تطرح ميزة الذكاء الاصطناعي Zoom Enhance

أكدت جوجل في تدوينة طرح ميزة Zoom Enhance عبر Pixel 8 Pro، إلى جانب طرحها عبر Pixel 9 Pro و 9 Pro XL و 9 Pro Fold.

وأعلنت عملاقة البحث ميزة الذكاء الاصطناعي Zoom Enhance خلال حدث Made by Google في العام الماضي، وأثناء إطلاق Pixel 8 في شهر أكتوبر 2023، روجت جوجل للميزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

واستنادًا إلى العرض التوضيحي للشركة، تستخدم الميزة الذكاء الاصطناعي التوليدي لتنعيم البكسل وملء التفاصيل عند تكبير الصورة واقتصاصها.

وكان من المفترض أن تُطرح Zoom Enhance عبر Pixel 8 Pro منذ مدة طويلة، مع أن الأمر استغرق تسعة شهور لكي تصبح الميزة جاهزة للإصدار مع وصول الجيل الجديد من الهواتف.

وقالت جوجل عن الميزة في شهر أكتوبر الماضي: “عندما تضغط على الصورة، تستطيع ميزة Zoom Enhance زيادة حدة تفاصيل الصورة وتحسنّها بذكاء، حتى تتمكن من الاقتراب حتى عندما تنسى التكبير”.

ووفقًا للشركة، تملأ Zoom Enhance الفجوات بين وحدات البكسل بذكاء وتتنبأ بالتفاصيل الدقيقة للحصول على نتائج تكبير عالية الجودة بعد الالتقاط.

وبمجرد إصدار الميزة، فإنك تجدها في علامة التبويب “الأدوات” في مجموعة تحرير Google Photos. وتفتح هذه الميزة إمكانيات جديدة عندما يتعلق الأمر بالتأطير والتركيز على الجزء الأكثر أهمية في الصورة.

ويبدو أن Google Photos تتولى المهمة الثقيلة لميزة Zoom Enhance في الخلفية عبر السحابة. ويثير هذا تساؤلات حول سبب عدم إحضار الشركة هذه الميزة إلى هواتف Pixel 8 و Pixel 9 العادية، إذ لا يبدو أنها مرتبطة بمستشعر التقريب.

وتذكرنا هذه الميزة بوظيفة “التحسين” التي غالبًا ما تراها في أفلام الخيال العلمي والبرامج المتلفزة البوليسية. ولم تقدم جوجل تفاصيل كاملة عن كيفية عمل ميزة Zoom Enhance.

وتنضم Zoom Enhance إلى عدد كبير من مزايا الكاميرا الجديدة القادمة إلى Pixels، مثل Add Me و Reimagine in Magic Editor.